لدينا مشكلة، طلب عاجل من المصري إلى رابطة الأندية بشأن مباراة سيراميكا

طالب مجلس إدارة المصري البورسعيدي، رابطة الأندية المصرية، بتأجيل مباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا، في كأس عاصمة مصر.

جاء طلب المجلس بتأجيل المباراة، المقرر لها 5 أبريل الجاري، بسبب تضارب موعدها مع موعد سفر بعثة الفريق إلى تنزانيا، لمواجهة سيمبا في إياب ربع نهائي الكونفدرالية.

وعلق أنيس بوجلبان، المدير الفني للمصري، على هذا التضارب قائلا في تصريحات صحفية: "لدينا مشكلة بدنية بعد رمضان وأتمنى تأجيل مباراة سيراميكا بكأس العاصمة".

وفاز المصري على نظيره سيمبا بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس، الأربعاء، على ملعب السويس في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية.

موعد مباراة المصري وسيمبا التنزاني

ويلتقي فريق المصري البورسعيدي وسيمبا التنزاني في إياب دور ربع النهائي بالبطولة الكونفيدرالية بتنزانيا يوم الأربعاء الموافق التاسع من أبريل الجاري

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.