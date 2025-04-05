"الكولاجين" بروتين حيوي لصحة الجلد والمفاصل، هل المكملات الغذائية ضرورية؟

الكولاجين، هو بروتين طبيعي ينتجه الجسم، يشكل ثلث إجمالي البروتين في الجسم، ويلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على صحة المفاصل ومرونة الجلد، مما يقلل من ظهور التجاعيد.

وقد ازدادت شعبية مكملات الكولاجين في الآونة الأخيرة، حيث يُزعم أنها تمنح البشرة مظهرًا أكثر شبابًا، ولكن هل تدعم الأدلة العلمية هذه الادعاءات؟ وهل يحتاج الجسم إلى هذه المكملات؟

وظائف الكولاجين في الجسم

كلمة "كولاجين" مشتقة من الكلمة اليونانية "كولا"، التي تعني الغراء. وتعمل ألياف الكولاجين القوية بمثابة الصمغ الذي يربط أجزاء الجسم المختلفة، بما في ذلك العضلات والعظام والأوتار والأربطة والأعضاء والجلد، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

أنواع الكولاجين

يوجد 16 نوعًا مختلفًا من الكولاجين في الجسم، ولكن الأنواع الأول والثاني والثالث هي الأكثر شيوعًا. ويقوم النوع الأول ببناء الجلد والعظام والأوتار والأربطة، بينما يساعد النوع الثاني في تكوين الغضاريف، وهي الأنسجة المرنة الموجودة بين العظام وفي الأذنين والأنف. أما النوع الثالث، فيساهم في تكوين العضلات والأوعية الدموية.

تأثير التقدم في العمر على الكولاجين

مع التقدم في العمر، ينخفض إنتاج الكولاجين في الجسم، مما قد يؤدي إلى ظهور أعراض مثل آلام المفاصل وتصلب الأوتار والأربطة وضعف العضلات وشحوب البشرة. وقد تساعد مكملات الكولاجين في تخفيف هذه الأعراض، ولكن يجب استشارة الطبيب لتحديد الخيار الأنسب لكل حالة.

العوامل المؤثرة سلبًا على مستويات الكولاجين

بالإضافة إلى التقدم في العمر، هناك ثلاثة عوامل رئيسية تؤثر سلبًا على مستويات الكولاجين في الجسم: التعرض لأشعة الشمس، والتدخين، واستهلاك السكر. فالتعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية يضعف ألياف الكولاجين، مما يزيد من خطر تلف الجلد وظهور التجاعيد.

كما أن المواد الكيميائية الموجودة في دخان السجائر تلحق الضرر بالكولاجين، مما يؤدي إلى ترهل الجلد وتجعده. أما السكر، فيتسبب في تشابك ألياف الكولاجين، مما يجعل البشرة أقل مرونة مع مرور الوقت.

ما لا يفعله الكولاجين

لا يوجد دليل علمي يثبت أن الكولاجين يعالج الأمراض الجلدية مثل الأكزيما أو التهاب الجلد التأتبي. وعلى الرغم من أن حقن الكولاجين قد تساعد في علاج ندبات حب الشباب، إلا أن مكملات الكولاجين لا تعالج حب الشباب أو تمنع ظهوره. كما لا توجد دراسات تدعم الادعاءات بأن الكولاجين يساعد في إنقاص الوزن.

فعالية كريمات الكولاجين

قد لا تكون كريمات البشرة التي تحتوي على الكولاجين الصناعي فعالة في تعزيز إنتاج الكولاجين في الجسم. فهي توفر حاجزًا واقيًا على البشرة وتمنع فقدان الماء، ولكنها لا تزيد من كمية الكولاجين في الجلد.

ولذلك، فإن حماية البشرة من الشمس، خاصة في المراحل المبكرة من العمر، هي الطريقة الأكثر فعالية للحفاظ على صحة الجلد.

الأطعمة التي تعزز مستويات الكولاجين

يمكن تعزيز إنتاج الكولاجين في الجسم من خلال تناول الأطعمة الصحية التي تحتوي على الأحماض الأمينية مثل الجلايسين والبرولين، الموجودة في الأطعمة الغنية بالبروتين مثل الدجاج والأسماك ولحم البقر والبيض ومنتجات الألبان والبقوليات.

كما تلعب العناصر الغذائية الأخرى، مثل فيتامين ج والزنك والنحاس، دورًا مهمًا في إنتاج الكولاجين. ويمكن الحصول على هذه العناصر الغذائية من الحمضيات والطماطم والخضراوات الورقية والمحار والمكسرات والحبوب الكاملة والفاصوليا.

مرق العظام والكولاجين

يعد مرق العظام مصدرًا جيدًا للبروتينات التي تساعد في بناء الكولاجين. ويتم تحضيره عن طريق طهي عظام الحيوانات في الماء لمدة يوم أو يومين، مما يؤدي إلى تسريب بعض بروتينات الكولاجين إلى المرق.

ومع ذلك، لا يتم امتصاص الكولاجين الموجود في مرق العظام مباشرة في الجلد أو المفاصل، بل يتم تحويله إلى أحماض أمينية تساعد في بناء الأنسجة.

هل مكملات الكولاجين ضرورية؟

إذا كان النظام الغذائي متوازنًا، فمن المرجح أن ينتج الجسم ما يكفي من الكولاجين لتلبية احتياجاته. ومع ذلك، فإن معظم الدراسات حول مكملات الكولاجين محدودة، وهناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لفهم آثارها على الصحة بشكل كامل.

وعلى الرغم من ذلك، تعتبر مكملات الكولاجين آمنة بشكل عام وليس لها آثار جانبية، وتتوفر عادةً على شكل مسحوق يمكن مزجه مع المشروبات أو الصلصات.

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