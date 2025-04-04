رونالدو يقود النصر للفوز على الهلال بثلاثية في الدوري السعودي (فيديو وصور)

حقق فريق النصر فوزا عريضا على نظيره الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب “المملكة أرينا”، وذلك ضمن لقاءات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري السعودي “دوري روشن” لموسم 2024/2025.

وسجل علي الحسن هدف التقدم للنصر في الدقيقة 4+45، وسجل كريستيانو رونالدو الهدف الثاني والثالث للنصر في الدقيقتين 47، 88.

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بمناسبـة فـوز #النصر على الهلال وفي ملعبـه بثلاثيـة مع الرأفـة .. نستقبـل التهـانـي والتبـريـكات و ستـة صناديـق

هديـة لمتابعينـي



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وعقبال فوز #الاهلي غـداً #النصر_الهلال pic.twitter.com/sKBhOcxHRV — متـــابع (@m0tab3) April 4, 2025

🚨هدف الأسطورة كريستيانو رونالدو رقم 930 🤍🤍🤍



متبقي 70 هدف ع الالفية 🥶🥶🥶🥶🥶



🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯



pic.twitter.com/UEHbgwdVaf — محمود (@MH_1902) April 4, 2025

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 رجل الديربيات:



هدف الاسطورة كريستيانو الثالث ضد الهلال 🐐😨



pic.twitter.com/JFFaDOlLSb — بيان النصر (@ByanNassr) April 4, 2025

#النصر_الهلال



siiiiiiiiii تخلييييك تخضع🔥



على أرضك وبين جمهورك .. ؟

"أجلدك جلللد وأحرمك من الدوري"

على أرضك وبين جمهورك .. ؟

أعلمك حجمك الطبيعي يا وضييييع!!



هُنا النصر، هُنا النزاهة والشرف💛

هُنا العالمي وكبير الرياض يا صغيرها💛 pic.twitter.com/fgw4uc3QMk — عُمر الجنفاوي 🇰🇼 (@_93mr) April 4, 2025

بينما جاء هدف الهلال الوحيد عن طريق علي البليهي في الدقيقة 62.

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هدف الهلال الاول علي البليهي 💙💙💙💙💙 pic.twitter.com/VKxY2tw9g2 — سهم (@1SMi_) April 4, 2025

تشكيل الهلال ضد النصر في الدوري السعودي

تشكيل النصر ضد الهلال في الدوري السعودي

ترتيب النصر والهلال في الدوري السعودي

وبتلك يحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 57 نقطة، بينما يأتي النصر في المركز الثالث برصيد 54 نقطة.

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