الجمعة 04 أبريل 2025
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حوادث

فريق بحث لكشف ملابسات مصرع فتاة سقطت من الطابق الثالث ببولاق الدكرور

التحقيق في وفاة فتاة
التحقيق في وفاة فتاة سقطت من الدور الثالث ببولاق، فيتو

يواصل رجال البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة جهودها من خلال فريق بحث في كشف ملابسات مصرع فتاة سقطت من الطابق الثالث، بأحد العقارات المتواجدة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور  للتأكد من وجود شبه جنائية من عدمه.

  
تلقى العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع الغرب، إخطارًا من العقيد محمد الصغير مفتش مباحث بولاق الدكرور، يفيد فيه بمصرع فتاة سقطت من علو.

ويواصل رجال المباحث سماع أقوال الشهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

على الفور انتقل المقدم أحمد عصام، رئيس مباحث بولاق، والرائد علي باسل، معاون أول القسم والقوة المرافقة لهما، إلى مكان الواقعة.

وتبين مصرع فتاة تبلغ من العمر 17 سنة، بعد أن اختل توازنها وسقطت من الطابق الثالث أثناء تركيب ستارة بشباك غرفتها مما أدى إلى وفاتها في الحال.

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