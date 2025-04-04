القبض على سائق ميكروباص تسبب في إصابة 9 ركاب بحدائق أكتوبر

ألقت الأجهزة الأمنية لمديرية أمن الجيزة القبض على سائق ميكروباص تسبب في إصابة 9 من ركاب سيارته بمنطقة حدائق أكتوبر بعد انقلابها بالطريق الرئيسي بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ. وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق وانقلبت السيارة ونتج عن الحادث إصابة 9 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وسارعت الخدمات المرورية بسحب السيارة والتحفظ عليها وانتظام حركة المركبات على الطريق بعدما تسبب الحادث في زحام مروري بالطريق.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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