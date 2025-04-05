اليوم، استمرار العمل بالمواعيد المؤقتة لمترو الأنفاق الخط الثالث

أعلنت الشركة المشغلة للخط الثالث لمترو الأنفاق عودة العمل بالمواعيد القديمة للخط غدًا الأحد مع استمرار العمل بالمواعيد المؤقتة اليوم السبت لحين انتهاء أعمال الصيانة.

وتواصل الشركة المشغلة للخط الثالث لمترو الأنفاق، العمل بالمواعيد المؤقتة اليوم السبت لحين الانتهاء من أعمال الصيانة وقد بدأت الشركة المشغلة للخط الثالث لـ مترو الأنفاق تطبيق مواعيد التشغيل الاستثنائية اليوم وغدًا بسبب أعمال الصيانة على أن تعود لنفس مواعيد التشغيل بداية من بعد غد الأحد.

مواعيد تشغيل المترو الجديدة

وقد قررت الشركة المشغلة للخط الثالث للمترو تعديل مواعيد التشغيل أمس الجمعة واليوم السبت فقط على أن تعود المواعيد لطبيعتها بداية من تشغيل يوم الأحد المقبل.

وقالت الشركة في بيان: "يرجى العلم بأنه سيتم تعديل مواعيد التشغيل مؤقتًا يومي الجمعة والسبت، لتبدأ في تمام الساعة 7:00 صباحًا وتنتهي عند منتصف الليل، وذلك لإجراء أعمال صيانة ضرورية بمحطاتنا".

وأضافت: “ستعود ساعات التشغيل الاعتيادية من الساعة 5:15 صباحًا حتى 12:45 بعد منتصف الليل اعتبارًا من يوم الأحد المقبل”.

وطالبت الركاب بالتأكد من مواعيد آخر قطارات من فريق الموظفين الموجود بالمحطات.

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