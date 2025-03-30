الأحد 30 مارس 2025
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خارج الحدود

صحيفة إسرائيلية: الضغط العسكري يعرض حياة الأسرى بغزة للخطر

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصدر أمني قوله: إن مزاعم حكومة نتنياهو بأننا على الطريق الصحيح بشأن المخطوفين لا يدعمها أحد بفريق التفاوض.

الضغط العسكري يعرض حياة الأسرى بغزة للخطر
 

وأضافت الصحيفة العبرية في تقريرها، أن الضغط العسكري يعرض حياة المخطوفين في غزة للخطر الشديد، والكرة لا تزال تتدحرج في مكانها وترامب وحده من يستطيع فرض صفقة تبادل على نتنياهو.

وقال المصدر الأمني: "إن هناك ثمة اعتقاد بأن نتنياهو عين ديرمر رئيسا لفريق التفاوض لمنع التقدم أكثر مما ينبغي، وعدد جثث المخطوفين في غزة مرشح للارتفاع بازدياد حدة العملية العسكرية".

وتابع:" نتنياهو يخشى أن يكون ثمن صفقة تبادل الأسرى انهيار ائتلافه الحاكم".

عائلات الأسرى الإسرائيليين تحتج أمام منزل رئيس وفد التفاوض
 

وذكرت القناة 7 الإسرائيلية أن عائلات المحتجزين أدت صلاة رأس الشهر أمام منزل رئيس وفد التفاوض الوزير ديرمر بالقدس، وناشدت  ديرمر العمل للتوصل لاتفاق للإفراج عن كل أبنائها خلال هذا الشهر.
 

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