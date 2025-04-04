أسباب رائحة القدم الكريهة وكيفية التخلص منها بالمنزل

تُعد رائحة القدم الكريهة، أو ما يُعرف طبيًا بـ "بروميدروسيس" (Bromhidrosis)، مشكلة شائعة ومحرجة تؤثر على جودة حياة الكثيرين. وتتجاوز هذه الظاهرة مجرد رائحة مزعجة، إذ قد تكون مؤشرًا على حالات صحية كامنة.

أسباب رائحة القدم الكريهة

توضح الدكتورة جوي رولاند، طبيبة الأقدام، لموقع “Cleveland Clinic” الطبي، أن رائحة القدمين تنجم عن تفاعل البكتيريا الموجودة على الجلد مع العرق، حيث تحتوي القدمان على حوالي 250 ألف غدة عرقية، مما يجعلهما بيئة رطبة ودافئة مثالية لنمو البكتيريا. وتتغذى هذه البكتيريا على خلايا الجلد الميتة، وتنتج أحماضًا دهنية، مثل حمض الإيزوفاليريك، الذي يتميز برائحته الكريهة.

عوامل تزيد من حدة المشكلة

فرط التعرق (Hyperhidrosis): حالة طبية تتميز بزيادة إفراز العرق، مما يخلق بيئة رطبة لتكاثر البكتيريا.

نوعية الأحذية والجوارب: الأحذية المصنوعة من مواد صناعية تمنع تهوية القدمين، والجوارب المصنوعة من النايلون تحبس الرطوبة، مما يزيد من حدة الرائحة.

الفطريات: قد تكون رائحة القدم الكريهة ناتجة عن الإصابة بالفطريات، مثل قدم الرياضي (Tinea pedis)، وهي عدوى فطرية شائعة تصيب القدمين.

التهابات بكتيرية: قد تسبب بعض الالتهابات البكتيرية في القدمين رائحة كريهة.

حالات طبية أخرى: في بعض الحالات، قد تكون رائحة القدم الكريهة عرضًا لحالات طبية كامنة، مثل مرض السكري، أو أمراض الكلى، أو اضطرابات هرمونية.

الأدوية: بعض الأدوية قد تسبب زيادة التعرق كأثر جانبي، مما يزيد من احتمالية ظهور رائحة القدم الكريهة.

حلول فعالة للتخلص من رائحة القدم الكريهة

قدمت الدكتورة رولاند مجموعة من الحلول الفعالة للتخلص من رائحة القدم الكريهة:

النظافة الشخصية

غسل القدمين يوميًا بالماء الدافئ والصابون المضاد للبكتيريا، وتجفيفهما جيدًا، خاصة بين الأصابع.

تغيير الجوارب يوميًا، واختيار الجوارب المصنوعة من القطن أو الصوف لامتصاص الرطوبة.

نقع القدمين

نقع القدمين في ماء دافئ مضاف إليه ملح إبسوم لمدة 10-20 دقيقة، أو في مزيج من الماء والخل (بنسبة 2:1) لمدة 15-20 دقيقة مرة واحدة أسبوعيًا.

تقشير القدمين

تقشير الجلد الميت باستخدام مقشر أو حجر الخفاف مرة واحدة أسبوعيًا لإزالة خلايا الجلد التي تتغذى عليها البكتيريا.

تطهير الأحذية

رش الأحذية بمطهر يحتوي على الإيثانول، وتجفيفها جيدًا.

تهوية الأحذية بتركها في الهواء الطلق بعد كل استخدام.

استخدام البودرة ومزيلات العرق

استخدام بودرة القدم أو مزيل عرق القدمين لامتصاص الرطوبة ومنع نمو البكتيريا.

يمكن استخدام مزيل عرق الإبطين للتحكم في الرطوبة.

اختيار الأحذية والجوارب المناسبة

ارتداء أحذية مصنوعة من مواد طبيعية تسمح بتهوية القدمين، مثل الجلد أو القماش.

تجنب ارتداء الأحذية الضيقة والأحذية المصنوعة من المواد الصناعية.

العناية بالأظافر

تنظيف الأظافر بانتظام وتقليمها بشكل صحيح.

من المهم تجنب ارتداء نفس الحذاء يوميًا، واتركه يجف تمامًا قبل ارتدائه مرة أخرى، والمشي حافي القدمين في المنزل، في حال عدم وجود مشاكل صحية تمنع ذلك.

بالإضافة لاستخدام مضادات الفطريات الموصوفة من قبل الطبيب في حال وجود عدوى فطرية، فباتباع هذه النصائح، يمكن التخلص من رائحة القدم الكريهة بشكل فعال، ولكن في حال استمرار المشكلة يجب مراجعة الطبيب المختص.

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