الجمعة 04 أبريل 2025
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انفوجراف

مباريات الأسبوع.. إياب الهلال مع الأهلي والزمالك ضد ستيلينبوش.. آرسنال أمام ريال مدريد (إنفوجراف)

الأهلي والهلال السوداني،
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الهلال السودانى الأهلي الزمالك بيراميدز ريال مدريد أرسنال

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