انتشال جثتي غريقين في الرياح العباسي بالغربية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بـ محافظة الغربية، اليوم الخميس، من انتشال جثتي شابين غرقا أثناء السباحة في مياه الرياح العباسي أمام قرية كفر الديب، التابعة لمركز زفتى.

وكانت الأجهزة الأمنية بـ محافظةالغربية قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بغرق شابين أثناء محاولتهما السباحة في المجرى المائي رغم التحذيرات بوجود تيارات مائية قوية وعدم صلاحية المكان للسباحة.

وعلى الفور، انتقلت قوة من الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، وتمت عمليات التمشيط والبحث التي أسفرت عن العثور على الجثتين بعد عدة ساعات من الجهود المتواصلة.

وتم نقل الجثمانين إلى مشرحة المستشفى زفتي العام تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيق في الواقعة، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة بدقة.

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