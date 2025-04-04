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رياضة

دوري الجمهورية، زمالك 2007 يتفوق على الأهلي بهدف في الشوط الأول

مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي والزمالك 2007

تقدم فريق نادي الزمالك مواليد 2007 على نظيره فريق الأهلي بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما الآن على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة الثانية للمنافسة على بطولة دوري الجمهورية للشباب.

تشكيل الزمالك ضد الأهلي

وأعلن أحمد رزق المدير الفني لفريق الزمالك مواليد 2007 تشكيل فريقه، لمواجهة الأهلي. 

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد إيهاب

خط الدفاع: عمر ياسر  - سيف محمد - محمد أسامة

خط الوسط: زياد مدحت - نور إيباء - محمد فرج -  هشام إيباء - أحمد حسن -

خط الهجوم: حسام عاشور التقي - حسين أحمد حسام ميدو

ويجلس على مقاعد البدلاء كلًا من، عزت ثروت، صلاح محمود، عبد الله عبد الناصر، محمد ونيس، يوسف ماسبيرو، يوسف عمرو، زياد كمال، يوسف نصر - عمر يسري

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