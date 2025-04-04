فحص طبي جديد لنجم الأهلي قبل السفر لموريتانيا لمواجهة الهلال

يخضع أحمد نبيل كوكا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى فحوصات طبية جديدة لحسم موقفه بشأن تدعيم الأحمر أمام الهلال السوداني في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث غاب اللاعب عن مباراة الذهاب بسبب الإصابة العضلية.

وكان أحمد نبيل كوكا قد تعرض للإصابة خلال تواجده رفقة منتخب مصر، والتي غاب على إثرها عن الأهلي أمام الهلال.

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم الجمعة، استعدادا لموقعة الهلال السوداني.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم، استعدادا لخوض مباراة الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا.

كان مارسيل كولر المدير الفني للأهلي قد منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات أمس الخميس.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة الهلال السوداني في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام الهلال السوداني والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق الهلال السوداني في مباراة الإياب في التاسعة مساء يوم 8 من شهر أبريل الجاري.

وتنقل مباراة الإياب بين الأهلي والهلال السوداني عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض فريق الهلال السوداني مبارياته ببطولة دوري أبطال إفريقيا في موريتانيا، بسبب الأوضاع السياسية التي تمر بها دولة السودان خلال الفترة الماضية.

يذكر، أن المتأهل من مباراة الأهلي والهلال، يلتقي المتأهل من مواجهة الترجي التونسي وصن داونز الجنوب إفريقي في دور نصف نهائي من دوري أبطال إفريقيا.

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