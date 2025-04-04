الجمعة 04 أبريل 2025
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العثور على جثة عامل فراشة بمجمع مواقف كفر شكر بالدقهلية

العثور على جثة عامل
العثور على جثة عامل فراشة بمجمع مواقف

عثرت الأهالى على جثة عامل فراشة داخل أحد حمامات مجمع مواقف السيارات بكفر شكر بمحافظة القليوبية وتم نقله إلى مستشفى كفر شكر التخصصى لاتخاذ اللازم. 

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وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد عثور الأهالى على جثة عامل فراشة داخل أحد حمامات مجمع مواقف السيارات بكفر شكر. 

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى مكان العثور على الجثة وتبين من التحريات المبدئية والمعاينة الأولية وفاة شخص يدعى محمد. ع. د مقيم بقرية كفر الصعايدة بمحافظة الشرقية 54 سنة يعمل عامل فراشة مناسبات بمدينة كفر شكر وكان فى طريق العودة إلى منزله بمحافظة الشرقية وعثر عليه جثة هامدة داخل أحد حمامات مجمع موقف السيارات بكفر شكر وتم نقله إلى مستشفى كفر شكر التخصصى لاتخاذ اللازم. 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

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