التصريح بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها دهسا بالقطار في الحوامدية

أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها دهسا تحت عجلات قطار بمنطقة الحوامدية، لعدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

مصرع سيدة أسفل عجلات القطار بالحوامدية

وتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها اصطدام قطار بسيدة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أن قطار صدم سيدة أثناء محاولة عبورها شريط السكة الحديد.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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