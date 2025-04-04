الجمعة 04 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد قريتي كفر الترعة الجديد والقديم بمركز شربين

جولة محافظ الدقهلية،
جولة محافظ الدقهلية، فيتو

 قام اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بجولة تفقدية شملت قرى كفر الترعة الجديدة وكفر الترعة القديم بمركز شربين، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان تنفيذ التوجيهات السابقة، في إطار المتابعة المستمرة للخدمات والمشروعات التنموية.

تفقد ترعة الساحل لمتابعة جهود رفع كفاءتها

استهل المحافظ جولته بزيارة قرية كفر الترعة الجديدة، حيث تفقد ترعة الساحل لمتابعة جهود رفع كفاءتها والتأكد من عدم وجود أي تراكمات تعوق تدفق المياه، مشددًا على ضرورة الحفاظ على نظافتها بالتنسيق مع مديرية الري. كما زار الوحدة الصحية بالقرية لمتابعة انتظام سير العمل والخدمات الصحية المقدمة للأهالي، ووجه بضرورة توفير جميع المستلزمات الطبية لضمان تقديم خدمة متميزة للمواطنين.

تفقد السوق التجاري الذي تم إنشاؤه على مساحة 3000 متر مربع

انتقل اللواء طارق مرزوق إلى قرية الضهرية التابعة للوحدة المحلية بكفر الترعة القديم في شربين،  حيث تفقد السوق التجاري الذي تم إنشاؤه على مساحة 3000 متر مربع، ويضم 18 محلًا تجاريًا. واستمع المحافظ إلى آراء أصحاب الوكالات التجارية بالقرية للوصول إلى أفضل السبل لاستغلال تلك المحلات بما يخدم التنمية الاقتصادية ويوفر فرص عمل جديدة لأبناء المنطقة.

المرور على المحلات الجديدة في قرية الضهرية

كما شملت الجولة المرور على المحلات الجديدة في قرية الضهرية، حيث بحث المحافظ كيفية توظيفها لصالح تجار القرية لتعزيز النشاط التجاري بها. وخلال زيارته، التقى بعدد من الأهالي والتجار، واستمع إلى مقترحاتهم ومطالبهم، مؤكدًا أنه سيتم دراستها والعمل على تنفيذ الحلول المناسبة لدعم التنمية المحلية وتحسين مستوى المعيشة.

محافظ الدقهلية يجري جولات ميدانية تفقدية على 3 مراكز (صور)

"رياضة الدقهلية": مليون و700 ألف مواطن استفادوا من مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب" (صور)

تأتي هذه الجولات في إطار حرص المحافظة على تحقيق التنمية المستدامة والاستجابة لمتطلبات المواطنين في مختلف القرى والمراكز، وفقًا لخطة تطوير الريف المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التنمية الاقتصادية الخدمات المقدمة الخدمات المقدمة للمواطنين اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية انتظام سير العمل الوحدة الصحية بالقرية جولات ميدانية محافظ الدقهلية مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

مواد متعلقة

تشكيل زمالك 2007 في مباراة القمة أمام الأهلي بدوري الجمهورية

مهن الفنانين قبل الشهرة.. جيهان الشماشرجي صناعة الحُلي.. أحمد عز موديل.. أشرف عبد الباقي هندسة الديكور.. كمال الشناوي مدرس رسم.. وتوفيق الدقن موظف بالسكك الحديدية

محافظ الدقهلية يتفقد انتظام العمل بمستشفى تمى الأمديد ويوجه بتطوير الخدمات الصحية (صور)

إزالة تعديات على أراض زراعية بـ" نشا نبروه" في الدقهلية خلال إجازة عيد الفطر

الأكثر قراءة

رفعت فياض يكتب: احذروا هذا المزور.. التوقيعات والتواريخ المزيفة على شهادتي الماجستير والدكتوراه الخاصة به كشفت الحقيقة.. وجامعة مرموقة أنهت التعاقد معه لضعف مستواه

3 قرارات جمهورية قوية ورسائل حاسمة من السيسي لرؤساء أمريكا وإيران وفلسطين وباكستان

"فيس بوك" يضع هند صبري في حرج بسبب تعزية نضال الشافعي، والفنانة توضح

تركيا تحسم موقفها من مواجهة إسرائيل عسكريا في سوريا

حقيقة عقد ميدو مؤتمرا صحفيا في لندن لعرض أزمة مباراة القمة

حبس المتهمين في إصابة الطفلة إيمان خلال رشق قطار بالحجارة بالمنوفية

تفسير رؤية الزلزال في المنام وعلاقتها بارتكاب المعاصي والذنوب

رد صيني صاعق على ترامب، فرض رسوم جمركية بنسبة 34% على الواردات القادمة من أمريكا

منوعات

المزيد

ناسا تلتقط مشهدا فريدا لعفريت غبار يبتلع رفيقه على المريخ (فيديو)

اكتشاف كميات ضخمة من المعادن الأرضية النادرة في كازاخستان

لقطات من حفل زواج نجل رئيس مجلس النواب اللبناني (صور)

«جيمس ويب» يكتشف مجرة ميتة في الكون المبكر

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الجمعة

تعرف على سعر الألومنيوم بالأسواق اليوم الجمعة

37.4 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الجمعة

مكعبات سكر أبيض طبيعي يسجل 167 جنيها

المزيد

انفوجراف

3 حالات تنتفي فيها المسئولية الطبية بالقانون الجديد (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

المحرمات من النساء كما ورد ذكرهن في القرآن الكريم

تفسير رؤية الزلزال في المنام وعلاقتها بارتكاب المعاصي والذنوب

دار الإفتاء توضح حكم تطويل الإمام في الركوع انتظارا لمن يريد الصلاة

المزيد
الجريدة الرسمية