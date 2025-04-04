محافظ الدقهلية يتفقد قريتي كفر الترعة الجديد والقديم بمركز شربين

قام اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بجولة تفقدية شملت قرى كفر الترعة الجديدة وكفر الترعة القديم بمركز شربين، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان تنفيذ التوجيهات السابقة، في إطار المتابعة المستمرة للخدمات والمشروعات التنموية.

تفقد ترعة الساحل لمتابعة جهود رفع كفاءتها

استهل المحافظ جولته بزيارة قرية كفر الترعة الجديدة، حيث تفقد ترعة الساحل لمتابعة جهود رفع كفاءتها والتأكد من عدم وجود أي تراكمات تعوق تدفق المياه، مشددًا على ضرورة الحفاظ على نظافتها بالتنسيق مع مديرية الري. كما زار الوحدة الصحية بالقرية لمتابعة انتظام سير العمل والخدمات الصحية المقدمة للأهالي، ووجه بضرورة توفير جميع المستلزمات الطبية لضمان تقديم خدمة متميزة للمواطنين.

تفقد السوق التجاري الذي تم إنشاؤه على مساحة 3000 متر مربع

انتقل اللواء طارق مرزوق إلى قرية الضهرية التابعة للوحدة المحلية بكفر الترعة القديم في شربين، حيث تفقد السوق التجاري الذي تم إنشاؤه على مساحة 3000 متر مربع، ويضم 18 محلًا تجاريًا. واستمع المحافظ إلى آراء أصحاب الوكالات التجارية بالقرية للوصول إلى أفضل السبل لاستغلال تلك المحلات بما يخدم التنمية الاقتصادية ويوفر فرص عمل جديدة لأبناء المنطقة.

المرور على المحلات الجديدة في قرية الضهرية

كما شملت الجولة المرور على المحلات الجديدة في قرية الضهرية، حيث بحث المحافظ كيفية توظيفها لصالح تجار القرية لتعزيز النشاط التجاري بها. وخلال زيارته، التقى بعدد من الأهالي والتجار، واستمع إلى مقترحاتهم ومطالبهم، مؤكدًا أنه سيتم دراستها والعمل على تنفيذ الحلول المناسبة لدعم التنمية المحلية وتحسين مستوى المعيشة.

تأتي هذه الجولات في إطار حرص المحافظة على تحقيق التنمية المستدامة والاستجابة لمتطلبات المواطنين في مختلف القرى والمراكز، وفقًا لخطة تطوير الريف المصري.

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