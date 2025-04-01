الثلاثاء 01 أبريل 2025
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وكيل الطب العلاجي يتابع الحالة الانضباطية بمستشفى شربين ثاني أيام العيد

صحة الدقهلية، فيتو
صحة الدقهلية، فيتو

تابع الدكتور أحمد البيلى، وكيل المديرية للطب العلاجى في الدقهلية، أعمال الطوارئ ومستوى الخدمات المقدمة بمستشفى شربين؛ في ثانى أيام عيد الفطر المبارك.

وكيل الطب العلاجى يتابع الحالة انضباطية بـ"شربين " ثانى أيام العيد 

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة والسكان بالدقهلية بتكثيف المرور الإشرافى خلال فترة الأعياد بهدف ضبط المنظومة الصحية، والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمريض. 
استهل وكيل المدبرية للطب العلاجى جولته بالمرور على جميع أقسام المستشفى بداية من الاستقبال، والطوارئ، والعناية المركزة، وقسم التعقيم المركزي، والحضانات؛ للوقوف على صلاحية الأجهزة، وتوافر الأدوية، والمستلزمات الطبية.

لمتابعة سير العمل ومدى الانضباط الإداري

كما تفقد أقسام الداخلى، والجراحة  والكلى لمتابعة سير العمل ومدى الانضباط الإدارى وتقديم الخدمات الطبية على أكمل وجه مشددًا على ىسرعة صيانة وتشغيل 5 وحدات غسيل كلوى.


وقام فى ختام الزيارة بمراجعة مدى دقة تنفيذ البروتوكولات العلاجية المدونة بالتذاكر، والحالة الانضباطية للنوباتجية

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