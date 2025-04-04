نجاح أول جراحة للعمود الفقري في مستشفى كفر سعد المركزي بدمياط

أشاد الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، بجهود مديرية الصحة والفريق الطبي والتمريض بمستشفى كفر سعد المركزي، وذلك بعد إجراء جراحة ناجحة بالعمود الفقري لمريض يبلغ من العمر 63 عامًا. وتُعد هذه الجراحة الأولى من نوعها التي تُجرى بالمستشفى، ما يمثل خطوة هامة في تطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في المنطقة.

محافظ دمياط يُشيد بجهود الفريق الطبي

وفي إطار ذلك، توجه محافظ دمياط بالشكر إلى الدكتور محمد نصحي، مدير المستشفى، وكذلك إلى الطاقم الطبي الذي شارك في إجراء الجراحة، ويتضمن: الدكتور محمد حشيش، استشاري ومدرس جراحة العظام والعمود الفقري بمستشفيات جامعة القاهرة والقصر العيني، والدكتور أحمد نجاح والدكتور علي الداجن، طبيبي جراحة العظام، والدكتورة شيرين، أخصائية التخدير.

أول جراحة للعمود الفقري في مستشفى كفر سعد المركزي بدمياط

تفاصيل الحالة والإجراء الطبي

وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمد بدران، مدير مديرية الصحة بدمياط، أن المستشفى استقبلت المريض بعد تعرضه لإصابة أثناء نزوله من القطار، حيث أصيب بكسر في الفقرات القطنية. وأوضح أنه تم إجراء الإسعافات الأولية للمريض، ثم تم تجهيز الحالة لإجراء العملية التي تكللت بالنجاح. تم تثبيت الكسر باستخدام المسامير والأعمدة الطبية، مع متابعة مستمرة لحالة المريض بعد إجراء الجراحة.

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