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صحة دمياط تطلق قافلة طبية بالمجان للمواطنين

قافلة طبية بدمياط..
قافلة طبية بدمياط.. ڤيتو

تابع الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، جهود مديرية الصحة لاستكمال القوافل الطبية لتغطية كافة المناطق بالخدمات الطبية والعلاجية والتى تتضمن عيادات متنقلة بتخصصات طبية ووحدتين للأشعة ومعمل تحاليل وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان،  حيث تلقى " المحافظ " بيان من المديرية فى هذا الخصوص،  تضمن أبرز نتائج القافلة التى تم اطلاقها على مدار يومين، بقرية الابراهيمية القبلية بمركز كفر سعد.

 

 

و أشار الدكتور محمد بدران مدير مديرية الصحة أن القافلة تضمنت ١٠عيادات تخصصية  متنقلة  تردد عليها ١٦٠٩ مواطنين تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان  تم تحويل ٣ حالات إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد ٣ حالات، هذا إلى جانب إجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد ١٥٠ حالة ضمن مبادرة " افحص واطمن " وكذلك فحص ٢١ حالة بالأشعة و٤٥ حالة أخرى بالسونار وإجراء ٤٢٧ تحليل بمعمل الدم و٣٠ تحليلا بمعمل الطفيليات،كما تضمنت القافلة إقامة ٨ ندوات توعوية صحية حضرها ١١٥ مواطنا.

هذا ويشار إلى أن القوافل العلاجية المجانية تتم بشكل أسبوعى فى إطار خطة التعاون بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان،  وتحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.

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