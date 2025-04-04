الجمعة 04 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

البنك المركزي: ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لمصر خلال فبراير لـ 10.2 مليار دولار

البنك المركزي
البنك المركزي

كشف البنك المركزي عن ارقام مبشرة فيما يخص ارتفاع حجم السيولة المحلية M2 لدى القطاع المصرفي الي جانب زيادة في صافي الأصول والودائع تحت الطلب وزيادة صافي الأصول الأجنبية.

وتشير تلك الأرقام الي تحسن الأوضاع المالية فيما يخص سياسة البنك المركزي والمضي خطوات في سبيل الإصلاح الاقتصادي والمالي بشكل كبير.

واشار احدث تقرير صادر عن البنك المركزي، ارتفاع حجم السيولة المحلية M2 لدى القطاع المصرفي المصري لتسجل 12.218 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025 مقابل 11.864 تريليون جنيه بنهاية يناير السابق عليه.

ووفقًا لتقرير «المركزي» وصل المعروض النقدي 3.054 تريليون جنيه بنهاية فبراير مقابل 2.942 تريليون جنيه بنهاية يناير الماضي.

وسجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 1.197 تريليون جنيه بنهاية فبراير الماضي، مقابل 1.157 تريليون جنيه بنهاية يناير 2025.

ووفقًا للمركزي، سجلت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية 1.857 تريليون جنيه بنهاية فبراير مقابل 1.784 تريليون جنيه بنهاية يناير.

ارتفع صافي الأصول الأجنبية لمصر خلال فبراير الماضي 1.48 مليار دولار ليصل إلى 10.2 مليار دولار، في زيادة للشهر الثالث على التوالي، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

الزيادة جاءت بدعم من تراجع عجز صافي الأصول لدى البنوك التجارية نحو 1.38 مليار دولار ليقتصر على 1.9 مليار دولار وارتفاع صافي الأصول للبنك المركزي نحو 96 مليون دولار.

وبحسب بيانات البنك المركزي زاد صافي الأصول الأجنبيةللقطاع بنحو 5.73 مليار دولار في آخر 3 أشهر، وكانت أكبر زيادة في يناير بقيمة 3.5 مليار دولار، سبقتها زيادة قدرها 750 مليون دولا في ديسمبر، وارتفع نحو 1.48 مليار دولار في فبراير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ارتفاع حجم السيولة المحلية الاصلاح الاقتصادى الأصول الأجنبية السيولة المحلية الجهاز المصرفي البنك المركزى الودائع سياسة البنك المركزي صافي الأصول الأجنبية

الأكثر قراءة

رفعت فياض يكتب: احذروا هذا المزور.. التوقيعات والتواريخ المزيفة على شهادتي الماجستير والدكتوراه الخاصة به كشفت الحقيقة.. وجامعة مرموقة أنهت التعاقد معه لضعف مستواه

3 قرارات جمهورية قوية ورسائل حاسمة من السيسي لرؤساء أمريكا وإيران وفلسطين وباكستان

"فيس بوك" يضع هند صبري في حرج بسبب تعزية نضال الشافعي، والفنانة توضح

تركيا تحسم موقفها من مواجهة إسرائيل عسكريا في سوريا

حقيقة عقد ميدو مؤتمرا صحفيا في لندن لعرض أزمة مباراة القمة

حبس المتهمين في إصابة الطفلة إيمان خلال رشق قطار بالحجارة بالمنوفية

تفسير رؤية الزلزال في المنام وعلاقتها بارتكاب المعاصي والذنوب

رد صيني صاعق على ترامب، فرض رسوم جمركية بنسبة 34% على الواردات القادمة من أمريكا

منوعات

المزيد

ناسا تلتقط مشهدا فريدا لعفريت غبار يبتلع رفيقه على المريخ (فيديو)

اكتشاف كميات ضخمة من المعادن الأرضية النادرة في كازاخستان

لقطات من حفل زواج نجل رئيس مجلس النواب اللبناني (صور)

«جيمس ويب» يكتشف مجرة ميتة في الكون المبكر

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الجمعة

تعرف على سعر الألومنيوم بالأسواق اليوم الجمعة

37.4 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الجمعة

مكعبات سكر أبيض طبيعي يسجل 167 جنيها

المزيد

انفوجراف

3 حالات تنتفي فيها المسئولية الطبية بالقانون الجديد (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

المحرمات من النساء كما ورد ذكرهن في القرآن الكريم

تفسير رؤية الزلزال في المنام وعلاقتها بارتكاب المعاصي والذنوب

دار الإفتاء توضح حكم تطويل الإمام في الركوع انتظارا لمن يريد الصلاة

المزيد
الجريدة الرسمية