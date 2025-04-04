البنك المركزي: ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لمصر خلال فبراير لـ 10.2 مليار دولار

كشف البنك المركزي عن ارقام مبشرة فيما يخص ارتفاع حجم السيولة المحلية M2 لدى القطاع المصرفي الي جانب زيادة في صافي الأصول والودائع تحت الطلب وزيادة صافي الأصول الأجنبية.

وتشير تلك الأرقام الي تحسن الأوضاع المالية فيما يخص سياسة البنك المركزي والمضي خطوات في سبيل الإصلاح الاقتصادي والمالي بشكل كبير.

واشار احدث تقرير صادر عن البنك المركزي، ارتفاع حجم السيولة المحلية M2 لدى القطاع المصرفي المصري لتسجل 12.218 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025 مقابل 11.864 تريليون جنيه بنهاية يناير السابق عليه.

ووفقًا لتقرير «المركزي» وصل المعروض النقدي 3.054 تريليون جنيه بنهاية فبراير مقابل 2.942 تريليون جنيه بنهاية يناير الماضي.

وسجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 1.197 تريليون جنيه بنهاية فبراير الماضي، مقابل 1.157 تريليون جنيه بنهاية يناير 2025.

ووفقًا للمركزي، سجلت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية 1.857 تريليون جنيه بنهاية فبراير مقابل 1.784 تريليون جنيه بنهاية يناير.

ارتفع صافي الأصول الأجنبية لمصر خلال فبراير الماضي 1.48 مليار دولار ليصل إلى 10.2 مليار دولار، في زيادة للشهر الثالث على التوالي، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

الزيادة جاءت بدعم من تراجع عجز صافي الأصول لدى البنوك التجارية نحو 1.38 مليار دولار ليقتصر على 1.9 مليار دولار وارتفاع صافي الأصول للبنك المركزي نحو 96 مليون دولار.

وبحسب بيانات البنك المركزي زاد صافي الأصول الأجنبيةللقطاع بنحو 5.73 مليار دولار في آخر 3 أشهر، وكانت أكبر زيادة في يناير بقيمة 3.5 مليار دولار، سبقتها زيادة قدرها 750 مليون دولا في ديسمبر، وارتفع نحو 1.48 مليار دولار في فبراير.

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