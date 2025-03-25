الثلاثاء 25 مارس 2025
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اقتصاد

تعرف على مزايا الودائع لأجل في البنوك

مزايا الودائع لأجل
مزايا الودائع لأجل في البنوك، فيتو

كشف العديد من الخبراء المصرفيين عن مزايا الودائع لأجل في البنوك.

وتشمل قائمة تلك المزايا للودائع لأجل ما يلي:
يمكن ربط الوديعة لفترة زمنية محددة (بدءًا من أسبوع وحتى 5 سنوات)، وذلك عبر إيداع المبلغ بتاريخ استحقاق محدد ومعدل عائد ثابت.
تقدم الودائع لآجل للأفراد والشركات.
يتم إيداع العائد في أي من حسابات العميل.
التجديد التلقائي اختياري بناء على طلب العميل.
يُصرف العائد عند استحقاق الودائع بدءًا من أسبوع وحتى عام واحد.
يُصرف العائد شهريًا، ربع سنويًا، نصف سنويًا أوسنويًا للودائع ذات الـ 3 أو 5 سنوات.
تسهيلات السحب على المكشوف تصل إلى 95 ٪ من قيمة الودائع.

المستندات المطلوبة: 
طلب إصدار وديعة لأجل .

ملحوظة: يجب أن يحتفظ طالب إصدار الوديعة بحساب طرف البنك.

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مؤخرًا  النشرة السنوية لإحصاءات الودائع والائتمان المصرفي وتناولت تطورات الودائع والائتمان المصرفي خــلال عام 2023/2024 مقارنة بعـام 2022 /2023.

وكانت أهم المؤشرات ما يلي:
أولًا الودائع المصرفية: 
 ارتفعت أرصــدة الودائـــع المصرفية فى عام 2023/2024 لتصل إلى 11991.8 مليـار جـنيه بنسبــة زيــادة قــدرها 26.9٪ عن عام 2022/2023 وحققت ودائع كلا من القطاع العائــلى وقطـاع الأعمال الخاص أعلى نسب من إجمالي قيمة الودائع.

 

وفي ما يلي عرض لأهم المؤشرات:
- بلـغت أرصدة الودائع المصرفية للقطاع العائلي 7030.0 مليار جـنيه عام 2023/2024 بنسبة زيادة قدرها 27.5 ٪ عن العام السابق، حيث ساهم الأفراد الطبيعيون بنسبة 95.9٪ مـن إجمالــي أرصـدة ودائــع القطـاع العائـلي، حيث استحــوذ القطـاع العائــلي علــي نسبة 58.6 % مــن إجمالــي الودائع المصرفية. 

بلــغت أرصــــدة الودائـــع المصــرفية لقـــطاع الأعمال الخاص 1986.9 ملـيار جنـيه عام 2023/2024 بنسبة زيادة قدرها 37.6٪ عن العام السابق، حيث استحوذ القطاع الخـاص المنظم على نسبة 78.7 ٪ مـن ودائع قطاع الأعمال الخاص , كما بلغت نسبة ودائع هذا القطاع  16.6% مـــن إجمالـــي الودائع المصرفية.


بلغت أرصــدة الودائــع المصرفيــة لقطــاع الخدمــات العــام 1601.6 مليار جنيه عام 2023/2024 بنسبة زيادة قدرها 5.0٪ عن العام السابق، حيث استحوذ قطاع الخزانة والإدارة الحكومية على نسبة 97.6 ٪ مـن ودائع قطاع الخدمــات العــام، كما بلغت نسبة ودائع هذا القطاع  13.4% مـــن إجمالـــي الودائع المصرفية.
        
ثانيًا الائتمان المصرفي: 

ارتفعـــت أرصــدة الائتمـــان المصــرفي 7214.4 مليــار جنيـــه عـــام 2023/2024 بنسبـــة زيـــادة قـدرهـــــا 50.2٪ عـن عــام 2022/2023، وكان لارتفاع الائتمان الممنوح لكلا من قطاع الأعمال الخاص وقطــاع الأعمال العام الأثر الأكبر في تلك الزيادة.

- بلغت أرصــدة الائتمان التى تم منحهـــا لقطـــاع الأعمـــال الخــاص 2216.7 مليـار جنيه عام 2023/2024  بنسبة زيادة قدرها 29.2 ٪ عن العام السابق، وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع حجم الائتمان للقطاع الخاص المنظم إلى 1793.6 مليار جنيه، بما يمثل 80.9 %من إجمالي الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص، وبــذلك بلغـــت نسبــة الائتمـــان الممنــــوح للقطــــاع 30.7% مــن إجمالــــي أرصدة الائتمان المصرفــي. 

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