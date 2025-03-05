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أخبار مصر

مدبولي: ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للبنوك لـ 8.7 مليار دولار

البنك المركزي المصري،
البنك المركزي المصري، فيتو

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي عقده مؤخرًا أن البنك المركزي أبلغ عن ارتفاع ملحوظ في صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي والبنوك المصرية، حيث بلغت قيمتها 8.7 مليار دولار في يناير 2025. 

وأشار مدبولي إلى أن هذا الإنجاز يعد مؤشرًا قويًا على استقرار الاقتصاد المصري، حيث ارتفعت صافي الأصول الأجنبية إلى 37.8 مليار دولار منذ بدء الإصلاحات، وهو ما يعزز الثقة في قدرة البنوك المصرية على مواجهة التحديات المالية وتوفير الدعم اللازم لاستمرارية النمو الاقتصادي.

وأكد رئيس الوزراء أن ارتفاع الأصول الأجنبية يعتبر من المؤشرات الحيوية لاستقرار سعر الصرف وتأمين الاحتياجات النقدية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. 

كما أضاف أن هذه الزيادة تُعد إنجازًا هامًا في إطار جهود الدولة لتحقيق التوازن بين الإيرادات والموارد النقدية وتخفيف الضغوط على الميزانية العامة.

وفي سياق متصل، شدد مدبولي على أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتطوير الأداء المالي للنظام المصرفي، ما سيسهم في تعزيز مكانة مصر على المستوى الإقليمي والعالمي. كما دعا إلى دعم المزيد من الإجراءات التي من شأنها تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع المصرفي لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل.

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