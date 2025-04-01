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الحديقة النباتية بأسوان تستقبل 1625 زائرًا مصريًا وأجنبيًا في ثاني أيام عيد الفطر (صور)

زائرين الحديقة النباتية
زائرين الحديقة النباتية فى اسوان

استقبلت الحديقة النباتية بمدينة أسوان، المعروفة باسم جزيرة النباتات فى ثانى أيام عيد الفطر المبارك، حوالى 1600 زائر من بينهم 575 سائحا أجنبيا، وذلك للاستمتاع بالبيئة والطبيعة الخلابة وسط الأشجار والنباتات النادرة على مستوى العالم.

رواج سياحي بالحديقة النباتية 

وقال الدكتور عمرو محمود، مدير عام الحديقة النباتية بأسوان،إن الحديقة شهدت رواجًا سياحيًا خلال عيد الفطر المبارك، واستقبلت اليوم نحو 1625 زائرًا من بينهم 575 سائحًا أجنبيًا، وذلك على مدار اليوم ثانى.

وأضاف أن الحديقة استقبلت أمس، أول أيام عيد الفطر المبارك حوالى 250 سائح أجنبي و225 زائرا مصريا، مشيرا إلى أن الحديقة تعد 3 مزارات فى مزار واحد، فهي رحلة نيلية مميزة ورائعة وسط الصخور والمناظر الطبيعية الخلابة، ورحلة ترفيهية، بالإضافة إلى رحلة نباتية علمية، لكونها مؤسسة علمية فى المقام الأول.

وأوضح أن جزيرة النباتات تكونت عن طريق ترسيب الطمى قبل بناء السد العالى على الصخور الموجودة بنهر النيل، فكونت المساحة التى عليها الحديقة حاليًا وتقدر بنحو 17 فدانًا، وتضم أكثر من 800 نوع نباتي نادر على مستوى العالم.

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​ أسوان الحديقة عيد الفطر سائحين النباتات

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