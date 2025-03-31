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مدير الرعاية الصحية بأسوان يتفقد مستشفى المسلة في أول أيام عيد الفطر (صور)

جولة مدير هيئة الرعاية
جولة مدير هيئة الرعاية الصحية بأسوان

 أجرى الدكتور محمد عبد الهادي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان، جولة تفقدية بمستشفى المسلة التخصصي أول أيام عيد الفطر المبارك، وقدم التهنئة للعاملين والمرضى كما قدم الهدايا للاطفال لإضفاء البهجة فى نفوسهم.

جوله تفقديه ف مستشفى المسلة 

 وشملت الجولة تفقد أقسام الطوارئ والعنايات المركزة، ووحدة العناية المركزة للأطفال،للاطمئنان على جاهزية الفرق الطبية والتجهيزات اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة وضمان تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية. 

وشدد على أهمية الاستجابة السريعة للحالات الحرجة وتطبيق بروتوكولات الرعاية الصحية بدقة وكفاءة.

وخلال جولته قدم  مدير فرع الهيئة بأسوان  التهنئة لكافة العاملين بالمستشفى بمناسبة عيد الفطر المبارك، معربًا عن تقديره الكبير لجهود الفرق الطبية والإدارية التي تعمل على مدار الساعة لضمان سلامة وصحة المواطنين. 

وأكد أن التزام العاملين بتقديم خدمات صحية متميزة يعكس دور الهيئة الرائد في توفير رعاية صحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة،موضحا أن استمرارية العمل بكفاءة خلال فترة الأعياد يعكس جاهزية المنشآت الصحية للتعامل مع جميع الحالات الطارئة.

 وشدد الدكتور محمد عبد الهادى على ضرورة تعزيز فرق الانتشار السريع وتوفير الإمكانيات اللازمة لضمان تقديم خدمات طبية على مدار الساعة، بما يتماشى مع رؤية الهيئة العامة للرعاية الصحية في تحقيق رعاية صحية آمنة وشاملة للمواطنين.

استراتيجية الهيئة العامة للرعاية الصحية 

يأتي ذلك في إطار استراتيجية الهيئة العامة للرعاية الصحية لضمان استدامة تقديم الخدمات الصحية بجودة عالية، وتلبية احتياجات المواطنين في جميع الأوقات، خاصة خلال المناسبات الرسمية.

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​ أسوان مستشفيات عيد المسلة هدايا

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