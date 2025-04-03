إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الغربي

أصيب 9 أشخاص حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، بعد كمين الروس، في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

إصابة 9 من ركاب سيارة ميكروباص انقلبت على الطريق الغربي

كان قد تلقى مدير أمن الفيوم اللواء أحمد عزت، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، بعد كمين الروس، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من إدارة مرور الفيوم، وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن السرعة الزائدة، أدت إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقد السيطرة على السيارة، ما تسبب في انقلابها في نهر الطريق، وإصابة 9 من ركاب السيارة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة، وإعداد تقرير عن حالة السيارة ومدى توافر وسائل الأمن والمتانة بها، وتولي التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.