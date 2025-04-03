الخميس 03 أبريل 2025
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حوادث

إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الغربي

مستشفى الفيوم العام،
مستشفى الفيوم العام، فيتو

أصيب 9 أشخاص حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، بعد كمين الروس، في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

إصابة 9 من ركاب سيارة ميكروباص انقلبت على الطريق الغربي

كان قد تلقى مدير أمن الفيوم  اللواء أحمد عزت، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، بعد كمين الروس، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من إدارة مرور الفيوم، وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن السرعة الزائدة، أدت إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقد السيطرة على السيارة، ما تسبب في انقلابها في نهر الطريق، وإصابة 9 من ركاب السيارة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم. 

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وتم تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة، وإعداد تقرير عن حالة السيارة ومدى توافر وسائل الأمن والمتانة بها، وتولي التحقيق.

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