محافظ البحيرة تُحيل المقصرين بمستشفى حمدي الطباخ المركزي بأبو حمص إلى التحقيق

قامت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بجولة مفاجئة بمستشفى حمدي الطباخ المركزي بأبو حمص، حيث تفقدت الأقسام الحيوية بالمستشفى منها قسم العناية المركزة وبنك الدم ووحدة الغسيل الكلوي والعيادات الخارجية، والصيدلية، كما التقت مع عدد من المرضى والمترددين واستمعت لمطالبهم ووجهت بحلها على الفور.

إحالة المقصرين بالمستشفى إلى التحقيق

وخلال جولة محافظ البحيرة، تم رصد أوجه القصور التي التي تستدعي تدخلًا عاجلًا، وعلى الفور قررت إحالة المقصرين بالمستشفى إلى التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وللتخفيف عن المرضى والمترددين وجهت الدكتورة جاكلين عازر بعمل أماكن انتظار ومظلات للمرضى وذويهم بشكل لائق خاصة بمنطقة العيادات الخارجية.

توفير الأدوية الغير متوفرة بالصيدلية

كما وجهت محافظ البحيرة، بتكثيف عمل العيادات لتخفيف الضغط على الأقسام المختلفة، والتواصل مع مديرية الصحة لتوفير الأدوية الغير متوفرة بالصيدلية لضمان تقديم خدمات طبية لائقة.

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