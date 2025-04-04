الجمعة 04 أبريل 2025
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سياسة

البابا تواضروس: الأوطان القوية يبنيها الرجال والسلام مسئولية كل من في منصب

البابا تواضروس
البابا تواضروس

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن الأوطان القوية لا تُبنى إلا بسواعد الرجال والأبطال، مشيرًا إلى أن السلام صناعة صعبة تتطلب شخصيات قوية قادرة على بذل جهود جبارة من أجل تحقيقه، معتبرًا أن صنع السلام مسئولية يتحملها كل من يتولى منصبًا.

 

النماذج البطولية 

 

جاءت تصريحات البابا تواضروس خلال افتتاحه، مبنى الخدمات التابع لمطرانية الجيزة، وذلك في حضور نيافة الأنبا ثيؤدوسيوس أسقف إيبارشية وسط الجيزة، وعدد من أحبار الكنيسة ومجمع كهنة الإيبارشية، إلى جانب محافظ الجيزة المهندس عادل النجار وقيادات المحافظة.

 

واستُقبل البابا تواضروس لدى وصوله إلى مقر المطرانية بعزف كشفي وترانيم كنسية، قبل أن يزيح الستار عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ لافتتاح المبنى، حيث سادت حالة من البهجة وسط الحضور من أبناء الإيبارشية الذين استقبلوا قداسته بترانيم وشموع وفرحة غامرة.

 

وأعرب البابا تواضروس، في كلمته، عن سعادته بافتتاح المبنى الجديد، موجهًا الشكر لمحافظة الجيزة على التعاون والدعم، ومشددًا على أن تواجد الأسرة الواحدة للمحافظة في مثل هذه المناسبات يجسد معنى الوطن الحقيقي. 

 

وأشار إلى أن مثلث الرحمات الأنبا باخوميوس كان أحد النماذج البطولية التي ستظل محفورة في تاريخ مصر والكنيسة على حد سواء.

 

وأكد قداسته أن صناعة السلام من أصعب الصناعات، إذ تتطلب إرادة قوية ورؤية متماسكة، معتبرًا أن كل مسؤول – في أي موقع – مطالب بالعمل على دعم السلام وبنائه داخل المجتمع.

 

وشهد قداسة البابا بعد ذلك عرضًا كشفيًا في فناء المطرانية، ثم قام بتفقد مبنى الخدمات الجديد الذي يضم قاعة مناسبات، ومسرحًا، وطابقًا مخصصًا لفصول مدارس الأحد، وطابقًا آخر للاستقبال وغرف الضيافة، بالإضافة إلى عدد من الخدمات المساندة.

 

وفي المسرح، تابع البابا عروضًا فنية متنوعة قدمتها فرق الكورالات التابعة لإيبارشية الجيزة، شملت فقرات غنائية ومسرحية، من بينها عرض بانتوميم وفيلم تسجيلي يوثق مراحل بناء مبنى الخدمات منذ وضع حجر الأساس وحتى الانتهاء من تشييده.

 

ويُعد المبنى الجديد إضافة مهمة للبنية الخدمية داخل المطرانية، ويعكس حرص الكنيسة على دعم الأنشطة الاجتماعية والتعليمية والروحية، وتعزيز التفاعل المجتمعي من خلال منشآت متكاملة تخدم جميع الفئات.

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البابا تواضروس الأوطان السلام البابا تواضروس الثاني مطرانية الجيزة

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