إيران: وصلنا لمرحلة الردع العسكري المؤثر ولن نتردد في مواجهة التهديدات

قالت هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية، في بيان صادر عنها اليوم الأحد: وصلنا مرحلة الردع العسكري المؤثر ولن نتردد في مواجهة التهديدات.

إيران تستعد لردع أعدائها

وأضافت هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية، في بيانها اليوم الأحد: " نرصد كل تحركات العدو ومستعدون للتضحية حفاظا على كرامة البلاد ومكانتها".

وهددت إيران بضرب قاعدة دييجو جارسيا البريطانية الأمريكية المشتركة، إذا تعرضت لهجوم عسكري من الولايات المتحدة.

وقال مسئول عسكري إيراني بارز لصحيفة "تليجراف" البريطانية: إن طهران سوف تستهدف القاعدة الواقعة في المحيط الهندي "ردا على أي هجوم أمريكي محتمل".

إيران تهدد بقصف قواعد أمريكية بريطانية

وأضاف المسئول الذي لم تذكر الصحيفة اسمه: "لن يكون هناك تمييز في استهداف القوات البريطانية أو الأمريكية إذا هوجمت إيران من أي قاعدة في المنطقة، أو ضمن مدى الصواريخ الإيرانية".

وأضاف: "عندما يحين الوقت، لن يهم إن كنت جنديا أمريكيا أو بريطانيا أو تركيا. ستُستهدف إذا استخدم الأمريكيون قاعدتك".

وحذرت إيران من أنها "تمتلك أسلحة كافية لمثل هذا الهجوم من أراضيها، مثل الإصدارات الأحدث من صاروخ (خرمشهر) التي تتمتع بمدى متوسط، والطائرة المسيّرة الانتحارية (شاهد 136 بي)، بمدى 4 آلاف كيلومتر"..

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