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محافظات

حملات تموينية مكبرة لضبط الأسواق والمخابز في دمياط (صور)

مجدي عبد الكريم وكيل
مجدي عبد الكريم وكيل وزارة التموين بدمياط، فيتو

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط أمس الأربعاء، حملات مكثفة على المخابز والأسواق والمحال التجارية، تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، وتعليمات مجدي عبد الكريم عامر، وكيل وزارة التموين، بتشديد الرقابة على الأنشطة التموينية وضبط الأسعار والمخالفات، إضافة إلى الرقابة على مستودعات البوتاجاز لضمان توافر الأسطوانات للمواطنين ومنع الغش وضمان وصول الدعم لمستحقيه على مستوى المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ دمياط بتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز.

ضبط 75 مخالفة خلال الحملات التموينية

وأسفرت الحملات التموينية عن تحرير 75 محضرًا متنوعًا بين مخالفات بالمخابز والأسواق والمواد البترولية. ففي مجال المخابز، تم تحرير 24 محضرًا، شملت 9 محاضر لنقص الوزن، و2 محضر لمخالفة المواصفات، و7 محاضر امتناع عن سداد ديون، و4 محاضر لتصرف غير قانوني في 26 شيكارة دقيق، إضافة إلى تحرير محضرين لعدم وجود سجل زيارات. أما في مجال الأسواق، فقد أسفرت الحملات عن تحرير 49 محضرًا، من بينها 14 محضرًا لعدم إعلان الأسعار، و24 محضرًا لعدم وجود شهادات صحية للعاملين، ومحضر واحد لعدم وجود سجل تجاري، إلى جانب محضرين لتشغيل عمالة بدون شهادة صحية، ومحضرين آخرين لعدم الإعلان عن مخزن، ومحضر واحد متعلق بورق مطبوعات، بالإضافة إلى 5 محاضر لعرض لحوم مكشوفة.

 

تشديد الرقابة على المواد البترولية واتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين

فيما يتعلق بمجال المواد البترولية، تم تحرير محضرين لعدم إعلان أسعار الغاز، وذلك ضمن جهود الوزارة لضبط سوق المواد البترولية ومنع أي تلاعب في الأسعار. من جانبه، أكد الأستاذ مجدي عبدالكريم عامر، وكيل وزارة التموين، أن الحملات التموينية ستظل مستمرة ومكثفة لضبط الأسواق والمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان استقرار الأسعار وحماية حقوق المواطنين.

 

حملات تموينية علي الاسواق بدمياط
حملات تموينية على الأسواق بدمياط

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