الخميس 06 مارس 2025
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حملات مكثفة لمديرية التموين بدمياط تسفر عن ضبط 73 مخالفة (صور)

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

شنت مديرية التموين بدمياط بقيادة المحاسب مجدي عبد الكريم وكيل وزارة التموين حملة مكبرة أسفرت عن ضبط ٧٣ مخالفة تموينية.

ضبط 22 مخالفة في المخابز

حررت الحملة ١٤ محضرًا لنقص الوزن ومحضرًا واحدًا لعدم نظافة أدوات العجين و٥ محاضر لعدم الإعلان عن قائمة التشغيل ومحضرين لعدم وجود سجل زيارات

تحرير 45 محضرًا لمخالفات الأسواق

شملت المخالفات ٢١ محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار و١٧ محضرًا لعدم وجود شهادات صحية ومحضرًا واحدًا لحيازة سلعة مجهولة المصدر عبارة عن ٥٠  قاروصة سجائر و٤ محاضر لعدم الإعلان عن المخزن ومحضرًا واحدًا لإدارة منشأة بدون رخصة ومحضرًا واحدًا لعمالة بدون شهادة صحية.

 

حملات تمينية علي الاسواق بدمياط
حملات تموينية علي الأسواق بدمياط

ضبط ٦  مخالفات في المواد البترولية

تم تحرير محضرين لعدم الإعلان عن أسعار الغاز ومحضر واحد لعدم الإعلان عن أسعار الغاز بمحطة تموين سيارات و٣  محاضر لعدم الإعلان عن أسعار الزيوت والشحوم في محطات تموين السيارات

وكيل وزارة التموين يشدد على استمرار الحملات

أكد الأستاذ مجدي عبد الكريم عامر وكيل وزارة التموين بدمياط استمرار تكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق والمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
 

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