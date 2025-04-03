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اقتصاد

رسوم جمارك ترامب تهوي بالأسهم الأمريكية والخسائر تريليونية

الأسهم الأمريكية،
الأسهم الأمريكية، فيتو

سجلت الأسهم الأمريكية اليوم تراجعًا حادًا في وول ستريت، متأثرة بتداعيات الرسوم الجمركية التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ليتكبد سوق الأسهم خسائر تريليونية.

 

تراجع حاد في أداء الأسهم الأمريكية

فقد مؤشر "إس آند بي 500" نحو تريليوني دولار، حيث انخفض المؤشر بنحو 5%. 

وبلغت نسبة تراجع مؤشر "راسل 2000" للشركات الصغيرة من أعلى مستوى له على الإطلاق في عام 2021 إلى 20%، وسط تكهنات بأن الهجوم التجاري للرئيس ترامب يعيق الاقتصاد الأمريكي.

كما انخفض الدولار الأمريكي بنسبة 1.5%، ما أعاد اشعال الجدل حول سمعته كملاذ آمن خلال الأوقات الصعبة، مع ارتفاع اليورو والين والفرنك السويسري، وانضم النفط إلى موجة بيع السلع الأساسية.

ومع تفاقم مخاوف الرسوم الجمركية التي تُلحق ضررًا بالغًا بالأسهم الأميركية، يحثّ المستثمر الأسطوري بيل جروس المُستثمرين المُحتملين على البقاء على الحياد في ظلّ انخفاض الأسعار.

وقال «جروس» وفقًا لـ «بلومبرج» في رسالة بريد إلكتروني: "ينبغي على المستثمرين ألا يحاولوا 'التمسك بسكين أثناء وقوعها'". 

وأضاف: "هذا حدث اقتصادي وتسويقي ملحمي، يُشبه عام 1971 ونهاية معيار الذهب، إلا أن عواقبه سلبية وفورية".

فيما تواجه وول ستريت اختبارًا حاسمًا غدًا الجمعة، حيث سيُحدد تقرير الوظائف وخطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، مسار الأسواق القلقة بشأن مستقبل أكبر اقتصاد في العالم، في ظل اتساع نطاق الحرب التجارية.

الأمان في أسواق الدخل الثابت

ومن جهتها، قالت ماري آن بارتلز من "سانكتشواري ويلث": "كان هذا أسوأ سيناريو محتمل للرسوم الجمركية. إذا استمرت هذه الرسوم، فسيتباطأ الاقتصاد. وسواءً كان ركودًا أم لا، فمن الواضح أن الاقتصاد يتجه نحو التباطؤ في الولايات المتحدة وحول العالم. لا مكان للاختباء إلا أسواق الدخل الثابت".

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