حجز صاحب ورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها بالفيوم

أمرت نيابة الفيوم بحجز صاحب ورشة، ٢٤ ساعة علي ذمة التحريات، لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها بدائرة مركز شرطة الشواشنة "له معلومات جنائية" وبحوزته أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام - الأدوات والخامات المستخدمة فى التصنيع.

ضبط عامل بالفیوم يدير ورشة لتصنیع الألعاب الناریة وبحوزته أكثر من ملیون قطعة

ورشة لتصنيع الألعاب النارية

وبمواجھته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والإتجار بھا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة.

جاء ذلك في إطار استمرارًا جھود أجھزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب الناریة وحیازتھا وترویجھا.

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