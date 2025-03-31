إعلام لبناني: دخول آليات لجيش الاحتلال الإسرائيلي إلى موقع بلاط

أكدت وسائل إعلام لبنانية دخول آليات لجيش الاحتلال الإسرائيلي إلى موقع "بلاط" المشرف على بلدتي مروحين وراميا جنوبي لبنان.

نواف سلام: ماضون في بسط سلطة لبنان على كامل أراضيه

وقال رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، اليوم الأحد، خلال زيارته للسعودية ولقاءه مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: ماضون في بسط سلطة لبنان على كامل أراضيه بقواه الذاتية.

نواف سلام: ماضون في بسط سلطة لبنان على كامل أراضيه

وشدد رئيس الحكومة نواف سلام وولي العهد السعودي محمد بن سلمان على ضرورة عودة الأمن والاستقرار في سوريا.

ويأتي ذلك بعد رفض جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل، ورفض الانسحاب من بعض المواقع في جنوب لبنان، واستمر في انتهاك الأراضي اللبنانية وشن غارات مستمرة.

ويوم الجمعة الماضية، قالت وزارة الصحة اللبنانية: إن شخصا استشهد وأصيب 8 آخرين بينهم 3 أطفال في غارة إسرائيلية على بلدة كفر تبنيت جنوبي البلاد.

حزب الله: ملتزمون بوقف إطلاق النار في جنوب لبنان

وأعلن حزب الله اللبناني، عن التزامه بوقف إطلاق النار في جنوب لبنان، ونفى علاقته بإطلاق الصواريخ باتجاه شمال فلسطين المحتلة.

وقال حزب الله: إن هذه الحوادث تأتي في سياق افتعال ذرائع مشبوهة لاستمرار العدوان على لبنان.

إطلاق قذيفتين صاروخيتين من لبنان على إسرائيل ووزير دفاع الاحتلال يهدد بضرب بيروت

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه رصد إطلاق قذيفتين صاروخيتين من لبنان واعترض إحداهما فيما سقطت الثانية داخل أراضي لبنان.

وجاء في بيان المتحدث باسم جيش الاحتلال: "متابعة الإنذارات التي تم تفعيلها في تمام الساعة 07:50 على الحدود اللبنانية، تم رصد إطلاق قذيفتيْن صاروخيتيْن من لبنان حيث تم اعتراض إحدى القذائف بينما سقطت الثانية داخل الأراضي اللبنانية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.