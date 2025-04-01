ينتظر فريق الهلال السعودي مواجهات قوية ومثيرة خلال شهر أبريل الحالي، مع استئناف المنافسات من جديد بعد فترة التوقف بسبب خوض المنتخب السعودي مباراتين ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

5 مواجهات نارية تنتظر الهلال السعودي في أبريل

ويخوض الهلال السعودي 5 مباريات هذا الشهر، 4 منها في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وواحدة في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

ويفتتح الهلال هذه اللقاءات بمواجهة قوية في الديربي ضد الغريم التقليدي النصر على ملعب الأول بارك بالرياض في الجولة 26 في الدوري السعودي للمحترفين.

ثم يحل الزعيم ضيفًا على الاتفاق يوم الجمعة 11 أبريل، ضمن الجولة 27.

ويختتم الهلال مواجهات الشهر بلقاء فريق جوانغجو إف سي الكوري الجنوبي ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

مواعيد مباريات الهلال السعودي في شهر أبريل

يوم 4 ضد النصر (الدوري السعودي)

يوم 11 ضد الاتفاق (الدوري السعودي)

يوم 17 ضد الخليج (الدوري السعودي)

يوم 21 ضد الشباب (الدوري السعودي)

يوم 25 ضد جوانغجو إف سي (دوري أبطال آسيا)

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