ترامب: الرسوم الجمركية الجديدة ستجلب للولايات المتحدة 7 تريليونات دولار

ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن الرسوم الجمركية الجديدة على السلع المستوردة ستوفر للولايات المتحدة ما بين 6 إلى 7 تريليونات دولار إضافية.

ترامب: الرسوم الجمركية الجديدة ستجلب للولايات المتحدة 6 أو 7 تريليونات



وفي تعليقه على الرسوم الجمركية الجديدة، قال ترامب للصحفيين: "أعتقد أن الأمور تسير على ما يرام، ستتدفق ستة أو سبعة تريليونات دولار إلى بلادنا".



وأضاف ترامب: "ستزدهر الأسواق، وستزدهر البلاد، هناك دول أخرى استغلتنا لسنوات طويلة".

رسوم جمركية على الواردات الأمريكية

في وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية "متبادلة" على الواردات من دول أخرى، مؤكدا أن واشنطن ستفرض رسوما جمركية جديدة على عدة دول حول العالم، على رأسها الصين والاتحاد الأوروبي والهند.

وشدد ترامب على أن الاقتصاد الأمريكي تعرض لـ"النهب والتدمير" لعقود من الزمن من قبل الحلفاء والأعداء على حد سواء، لكن أمره التنفيذي بفرض رسوم جمركية متناظرة سيضع حدا لهذا الوضع.

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