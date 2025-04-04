السيطرة على حريق محطة مترو روض الفرج (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، قبل قليل، من السيطرة على حريق محدود نشب داخل محطة مترو روض الفرج.

وكشف الفحص نشوب حريق داخل وحدة التحكم، وحاصر رجال الإطفاء النيران وأخمدوا الحريق الذي أسفر عنه 5 حالات اختناق بينهم شرطيان، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى الساحل لتلقى العلاج اللازم.

حالات اختناق فى حريق محطة روض الفرج

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت إخطارًا من الخدمات الأمنية يفيد نشوب حريق داخل محطة مترو روض الفرج وتصاعد الأدخنة، ودفع مرفق الإسعاف بـ 3 سيارات إلى موقع البلاغ، وانتقلت الأجهزة الأمنية وخدمات مرورية وقيادات مترو الأنفاق.

وتقوم الأجهزة الأمنية بفحص مسرح الحريق وفحص كاميرات المراقبة لبيان ملابسات وظروف الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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