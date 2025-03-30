بمشاركة مصطفى محمد وكوكا، لوهافر يخطف فوزا قاتلا من نانت بالدوري الفرنسي

فاز فريق لوهافر على نظيره نانت بنتيجة 3-2، في المباراة التي جرت على ملعب جول ديشاسو، مساء اليوم الأحد، في الجولة 27 من بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم.

تشكيل لوهافر ضد نانت

تشكيل نانت أمام لوهافر

وشهدت مباراة لوهافر ضد نانت مواجهة مصرية خالصة تجمع بين الثنائي أحمد حسن كوكا لاعب لوهافر والذي تواجد على مقاعد بدلاء فريقه في مواجهة، اليوم الأحد، وشارك في الدقيقة 73، ومصطفى محمد لاعب نانت الذي قاد هجوم فريقه وبدأ أساسيا وخرج في الدقيقة 79.

وبهذه النتيجة يرفع لوهافر رصيده إلى 24 نقطة في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، ويتجمد رصيد نانت عند النقطة 27.

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