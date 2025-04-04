تفاصيل سحب جدية حجز شقق «سكن لكل المصريين 5»

تغلق وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري باب تلقى تظلمات المواطنين غير المقبولين لحجز شقق سكن لكل المصريين 5 يوم 24 أبريل الجاري.

وتساءل البعض عن موعد وخطوات سحب جدية الحجز للمواطنين المرفوضين، وأتاحت الوزارة سحب جدية الحجز من مكاتب البريد بعد انتهاء فترة التظلمات خلال 14 يومًا من تاريخ إعلانه بالرفض.

رابط الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان

والاستعلام عن موقفك من نتيجة التقديم حدد الصندوق عددا من الوسائل للتواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري وإمكانية توجه المواطنين التواصل مع الصفحة الرسمية للصندوق بموقع فيسبوك

أو الموقع الإلكتروني للصندوق

أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط

أو الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق على أرقام 5999 و5777 و1188 من أي تليفون محمول

أو رقم 090071117 من أي خط أرضي.

نتيجة حجز شقق الإسكان

كما يمكن التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان (جهاز مدينة 15 مايو – جهاز مدينة دمياط الجديدة – جهاز مدينة السادات – جهاز مدينة أسيوط الجديدة – الجهاز التنفيذي لمشروع إسكان الشباب بمدينة الشروق – جهاز مدينة الصالحية الجديدة – مديرية الإسكان بالوادى الجديد).

وأكدت مي عبد الحميد أنه تم ضمن هذا الإعلان بيع 762 ألف كراسة شروط عبر 590 مكتب بريد حيث قام 589 ألف مواطن بسداد مُقدم جدية الحجز، فيما قام 571 ألف مواطن بالتسجيل ورفع المستندات

وضم الطرح 78730 وحدة سكنية للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، ويضم شقق جاهزة للتسليم وشقق تحت الانشاء التسليم خلال 3 سنوات وتفاصيلها كالتالي:

شقق تحت الإنشاء بالمدن الجديدة

40607 وحدات سكنية تحت الإنشاء بمساحة 90 مترًا، و1175 وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا تحت الإنشاء.

11920 وحدة سكنية بمساحة 90 مترًا جاهزة للتسليم الفوري.

1070 وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا جاهزة للتسليم الفوري، وذلك على مستوى المدن الجديدة.

والشقق فى مدن حدائق العاصمة بواقع 13 ألف وحدة سكنية، و15 مايو بواقع 960 وحدة سكنية، وأكتوبر الجديدة بواقع 10 آلاف وحدة سكنية، وحدائق أكتوبر بواقع 10204 وحدات سكنية، والعاشر من رمضان بواقع 5639 وحدة سكنية، وبرج العرب الجديدة بواقع ألف وحدة سكنية، والسادات بواقع 300 وحدة سكنية، وأسوان الجديدة بواقع 504 وحدات سكنية، والمنيا الجديدة بواقع 175 وحدة سكنية.

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