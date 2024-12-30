الإثنين 30 ديسمبر 2024
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عقارات

غلق باب سحب كراسات شروط شقق سكن كل المصريين غدا

شقق الإسكان
شقق الإسكان

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن غلق باب شراء كراسات الشروط غدًا الثلاثاء 31 ديسمبر 2024. ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين5".

وأشارت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، شهد إقبالًا كبيرًا منذ اللحظة الأولى، حيث وصلت عدد كراسات الشروط المباعة إلى نحو 755 ألف كراسة شروط، وسدد 547 ألف مواطن مقدم جدية الحجز، وسجل 411 ألف مواطن عبر الموقع الإلكتروني للصندوق.

وأعلنت مي عبد الحميد استمرار منصة تقديم طلبات لحل مشكلات التقديم عبر الموقع الإلكتروني للصندوق في العمل بكفاءة، ويمكن للمواطنين الاستفادة من هذه الخدمة من خلال الرابط الإلكتروني التالي، حيث استقبل الرابط 14942 شكوى منذ إطلاقه، وتم حل 11261 شكوى حتى الآن وجار العمل على حل جميع الشكاوى خلال المدة الزمنية المحددة.

وأوضحت أنه يمكن للمواطنين الدخول على الرابط الإلكتروني وكتابة رقمهم القومي ورقم الهاتف الخاص بهم، ثم اختيار طبيعة المشكلة التي تواجههم.

وأشارت مي عبد الحميد إلى أن إطلاق هذا الرابط الإلكتروني جاء للتسهيل على المواطنين الذين يواجهون مشاكل في رفع مستنداتهم بدلًا من زيارة مراكز خدمة المواطنين أو الاتصال على خدمة الخط الساخن، ويقدم خدماته للمواطنين بصورة مجانية، ولا يعد بديلًا للموقع الإلكتروني للصندوق الخاص بتقديم الأوراق ورفع المستندات ضمن الإعلان.

وأوضحت أن أغلب الشكاوى التي وصلت كانت متعلقة بنسيان كلمة السر، أو وجود طلب سابق على النظام وعدم قدرة المواطن على تحديثه، أو عدم تذكر تفاصيل الطلب السابق الذي تقدم به العميل في إعلانات سابقة، وتم التعامل مع هذه الشكاوى وحلها.

وأضافت أنه يمكن معرفة المزيد من المعلومات من خلال المنصات الرقمية التابعة للصندوق بمواقع التواصل الاجتماعي، والمتمثلة في الصفحة الرسمية للصندوق على موقع "فيسبوك" من خلال الرابط التالي، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي:، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر  الرابط، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع ثريدز عبر الرابط، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق،، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط، وكذلك القناة الرسمية للصندوق عبر تيك توك عبر رابط أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.

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