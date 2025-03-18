وزير الإسكان يبحث التعاون مع إحدى الشركات الألمانية المتخصصة في مجال المياه والصرف

عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع ممثلي إحدى الشركات الألمانية المتخصصة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، لبحث سبل التعاون المشترك، بحضور ممثلي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

واستهل المهندس شريف الشربيني الاجتماع، بالترحيب بمسئولي الشركة، مشيرًا إلى استعداده للتعاون مع الشركة في مجال الصناعة وملف تأهيل الكوادر الفنية العاملة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي بجانب التعاون فيما يخص ورش الصيانة وإعادة تدوير كافة المهمات واستخدامها مرة أخرى.

وأكد وزير الإسكان خلال الاجتماع أن الدولة المصرية تركز خلال الفترة الحالية على توطين صناعة مكونات المشروعات القومية محليًا، ومن بينها مكونات مشروعات محطات معالجة مياه الشرب والصرف الصحي، وهو ما يجعل هناك فرصة هائلة للشركة للعمل بقوة في هذا المجال.

واستعرض ممثلو الشركة خلال الاجتماع، عددًا من المشروعات التي تعمل عليها في مصر بعدد من محطات معالجة مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تقوم الشركة بتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية بهذه المحطات.

كما استعرض الاجتماع إمكانيات الشركة للعمل على التصنيع والعمل على توطين صناعة مكونات محطات معالجة المياه في مصر، كما ناقش الاجتماع سبل التعاون بشأن إدارة وتشغيل محطات مياه الشرب بنظام المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص (PPP).

وفي هذا الصدد، أكد المهندس شريف الشربيني أن وزارة الإسكان لديها العديد من الشراكات مع القطاع الخاص فيما يخص عددا من مشروعاتها، مشيرًا إلى توجه الدولة المصرية لمشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المشروعات.

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا، مع المهندس أحمد عبد العظيم، رئيس شركة "دار الهندسة" للاستشارات، لاستعراض مقترح للمخطط الاستراتيجي لتنمية منطقة غرب رأس الحكمة بالساحل الشمالي، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وناقش المهندس شريف الشربيني خلال الاجتماع الرؤية المقترحة للمخطط الخاص بتنمية منطقة غرب رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي، متضمنًا الغرض من التنمية والفرص والمميزات بالمنطقة، وكذلك الطبيعة البيئية والإمكانات اللوجستية المتاحة بها، وغيرها من المقومات التي ستساعد فى تنمية تلك المنطقة الواعدة.

كما تطرق الاجتماع إلى الطابع المعماري المقترح والمناطق التي سيتضمنها المشروع مستغلًا الطبيعة البيئية للمنطقة الواقعة جنوب الطريق الساحلي الدولي، والتي من شأنها خلق مناطق ومشروعات متنوعة تضمنها هذا المخطط، وبه عدد من البحيرات لخلق مسطحات مائية بها.

وأكد المهندس شريف الشربيني أن هناك تصورا لخلق مجموعة من البحيرات بجنوب الطريق الدولى الساحلى، لتعظيم الاستفادة من الأراضى الواقعة جنوب الطريق، فضلا عن جميع الأراضى التى تم نقل ولايتها لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بقطاع الساحل الشمالى الغربى، وتعظيم الاستفادة من تلك الأراضى.

وفي ختام الاجتماع وجه وزير الإسكان بالانتهاء من كافة الملاحظات التي تم التوافق عليها وإعداد المقترح النهائي لمخطط تنمية منطقة غرب رأس الحكمة، على أن يكون متضمنًا كافة التفاصيل الخاصة بالمقومات الاقتصادية للمنطقة وكافة التفاصيل الخاصة بمكونات هذا المخطط، مع مراعاة وجود التكامل بين المشروعات المنفذة.

كما حدد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بوزارة الإسكان موعد فتح باب التظلمات للمواطنين غير المنطبق عليهم الشروط بحجز شقق سكن كل المصريين 5، وسيتم فتح باب التظلمات لمدة شهر كامل، وذلك خلال الفترة من ٢٣ مارس الجاري إلى ٢٤ أبريل القادم، وذلك كفرصة أخيرة لهم لاستكمال المستندات المطلوبة وتصحيح موقفهم، بما يضمن استمرارهم في الإعلان.

وأكدت مى عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي والتمويل العقاري أنه - كما سبق وتم الإعلان - سيتم إرسال رسائل نصية للعملاء ممن قاموا بسداد مقدمات جدية الحجز ولم يتمكنوا من التسجيل على الموقع الإلكتروني خلال فترة الإعلان، حيث سيتاح لهم خلال نفس الفترة المعلن عنها التسجيل على الموقع الإلكتروني ورفع المستندات اللازمة، على أن يتم فرزها أيضًا واتاحة التظلم لغير المنطبق منهم خلال نفس الفترة.

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