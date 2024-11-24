وزير الإسكان يلتقي مسئولي مجموعة النساجون الشرقيون الصناعية

التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم، ياسمين خميس، والمهندس محمود أمين، مسئولى مجموعة النساجون الشرقيون الصناعية، ومرافقيهم، لمناقشة سبل التعاون، وتذليل أي تحديات، في إطار مسئولية وزارة الإسكان.

وفي مستهل اللقاء، رحب المهندس شريف الشربيني، بالحضور، مؤكدًا مواصلة تقديم سبل الدعم للمصنعين والمستثمرين، ومشيدًا بدور الراحل المهندس محمد فريد خميس، ومؤسسته في دفع قاطرة الصناعة بمصر.

واستعرض المهندس شريف الشربيني، مشروعات التطوير ورفع الكفاءة للبنية الأساسية والطرق التي تم وجارٍ تنفيذها بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة، موضحًا في هذا الصدد أن أعمال التطوير والصيانة مرتفعة التكاليف، ومنها أعمال الإحلال والتجديد لمنظومة المياه والطرق، أو إجراء الصيانة لقطاعات متفرقة من الطرق والشبكات، نظرًا لقدم نشأة المناطق الصناعية ومرور فترة على أعمال الصيانة في العقود السابقة.

وخلال اللقاء، استمع المهندس شريف الشربيني، لمقترحات ممثلي مجموعة النساجون الشرقيون، تمهيدًا لدراستها.

ولفت وزير الإسكان، إلى أنه نظرًا لكبر حجم المناطق الصناعية وتوسعاتها بمدينة العاشر من رمضان، فقد تم عقد أول لقاء مع ممثلي وأعضاء جمعية المستثمرين بالمدينة، وتم مناقشة سبل التطوير والصيانة للمناطق الصناعية، ومنها إحلال وتجديد شبكات المياه والطرق ذات الحاجة إلى ذلك، لافتًا إلى أن هناك متابعة دورية ورصد كامل لأعمال التطوير التي تتم بالمناطق الصناعية بالمدينة، والمناطق الأخرى، وكان أول مرور دوري له بعد حلف اليمين وتولي مسئولية حقيبة وزارة الإسكان، كان بمدينة العاشر من رمضان.

وفي ختام اللقاء، توجه ممثلو مجموعة النساجون الشرقيون، بالشكر للمهندس شريف الشربيني، لإتاحة الفرصة للاستماع إلى مقترحاتهم ومطالبهم في إطار مسئولية وزارة الإسكان، وكذا التعاون المثمر مع وزارة الإسكان ومسئوليها.

كما عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مساء اليوم السبت، بمقر جهاز مدينة العلمين الجديدة، بعد انتهاء جولته التفقدية بمشروعات الساحل الشمالى الغربى، لمتابعة خطة إنهاء وتسليم الوحدات السكنية لحاجزيها بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس شريف الشربيني، الموقف التفصيلي لإنهاء وتسليم الوحدات السكنية بمشروعات (سكن مصر - الإسكان المتميز - الداون تاون - الأبراج الشاطئية - الحى اللاتيني - كمبوند مزارين) بمدينة العلمين الجديدة، مشددًا على ضرورة الالتزام الصارم بالمواعيد المحددة لإنهاء وتسليم الوحدات لحاجزيها.

كما استعرض وزير الإسكان تقريرا عن نتائج أعمال لجنة الحصر والتفاوض مع الكيانات المتواجدة داخل حدود القرار الجمهوري، رقم 361 لسنة 2020، بإعادة تخصيص قطع الأراضى فيما بعد ناحية الساحل الشمالى الغربى بإجمالى مساحة 707 آلاف فدان تقريبًا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا