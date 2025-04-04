حملات مكثفة بالشروق لضبط مخالفات البناء وإزالتها فورًا

أعلن المهندس بسام محمد فضل، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، عن شن حملات مكثفة لازالة عدد من مخالفات البناء والاشغالات.

وأكد على إزالة عدد من المخالفات بشكل فوري خلال أيام العطلة الرسمية لـ"عيد الفطر المبارك"، وتم على الفور توجه إدارة الأمن للتصدى لها وإزالتها بالكامل لمخالفتها للإشتراطات البناء والتراخيص الصادرة للقطعة؛ وإتخاذ الإجراءات القانونية للمخالف.

أكد رئيس الجهاز، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد صاحب القطعه بجانب مصادرة معدات المقاول الذى يعمل بالمخالفة للقانون، وذلك تحت إشراف اداره الامن بالجهاز

أضاف رئيس الجهاز، أنه لن يتم التهاون مع أى مخالفات بهدف الحفاظ على الواجهة الحضارية للمدينة؛ وتأتى تلك الإجراءات

فى ضوء التصدى للمخالفات البنائية السكنية والتجارية وتفعيل القانون على المخالفين.

شدد رئيس الجهاز على إدارة الأمن وإدارة التنمية ورؤساء الأحياء على إستمرار حملات الإزالة يوميًا لضبط كل المخالفين.. مطالبًا من أصحاب قطع الأراضى بالمدينة، بعدم تنفيذ أى أعمال مخالفة تراخيص البناء الصادرة للقطع المخصصة لهم، وتوفير أموالهم فى البناء السليم طبقًا لإجراءات التراخيص.

صرح المهندس بسام محمد فضل أنه يوجد حملات رصد للمخالفات برئاسه النائب المختص بشكل مستمر طوال أيام الأسبوع والأجازات الرسمية والعطلات الأسبوعية لإزالة مخالفات البناء والتعديات بالمدينة؛ علاوة على تحميل المخالف تكاليف إزالة الأعمال وإيقاف التعامل على قطعة الأرض.

تنفذ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أكثر من 120 ألف شقة بمشروع سكن لكل المصريين بمدينة حدائق العاصمة.

وقام المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل والمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة حدائق العاصمة، يرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.

واستهل المهندس شريف الشربيني، جولته بتفقد مدخل مدينة حدائق العاصمة، وتابع أعمال الطرق والزراعة والإنارة، موجهًا بالاهتمام بالزراعات، مع وضع اللافتات الإرشادية بالطرق الرئيسية والداخلية بالمدينة.

ثم انتقل المهندس شريف الشربيني، ومرافقوه، لتفقد وحدات المبادرة الرئاسية" سكن لكل المصريين – محوري محدودي ومتوسطي الدخل"، حيث تم وجارٍ تنفيذ عشرات الآلاف من الوحدات السكنية بها.

وتجول الوزير بمواقع العمارات، ووجه بضرورة الاهتمام بالصيانة الدورية لأعمال الزراعة والمسطحات الخضراء بالمشروع، بجانب صيانة مختلف الواجهات للعمارات.

وخلال الجولة، استمع المهندس شريف الشربيني، إلى شرح تفصيلي حول المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" في مدينة حدائق العاصمة، حيث أشار المهندس عمار مندور، رئيس جهاز المدينة، إلى أن إجمالي عدد الوحدات بالمدينة يصل إلى 120186 وحدة؛ منها 112818 وحدة بمحور محدودي الدخل وتم الانتهاء وجارٍ تسليم 38928 وحدة من وحدات محور محدودى الدخل، بجانب 7368 وحدة بمحور متوسطي الدخل جار تنفيذها بمعدلات متقدمة، فضلا عن عدد كبير من الخدمات التي يتم تنفيذها لخدمة المواطنين، منها خدمات تعليمية وأمنية وصحية ورياضية ودينية وأسواق تجارية.

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