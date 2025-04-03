خطوات التقديم على طلب توصيل عداد مياه دائم إلكترونيا

تواصل وزارة الإسكان خططها للتحول الرقمي وزيادة خدماتها الإلكترونية لتلبية احتياجات وطلبات المواطنين وسرعة أداء الخدمات، وذلك من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية.

وتقدم الوزارة حزمة من الخدمات عبر بوابة الخدمات الإلكترونية لمواطني المدن الجديدة، وأتاحت حزمة من الخدمات المتنوعة.

ونستعرض خطوات التقديم على طلب توصيل عداد مياه دائم:

- إنشاء حساب على البوابة الإلكترونية للخدمات

- تقديم طلب عبر الحساب من هنا.

المستندات المطلوبة:

1 - آخر إيصال سداد من البنك

2 - رخصة البناء

3 - آخر إيصال سداد فاتورة مياه

4 - نموذج التصالح بعد المخالفة

5 - مقايسة الصرف الصحى (إجبارى فى حالة الأراضى)

6 - تحقيق الشخصية سارية (فى حالة فرد) أو الشكل القانونى (فى حالة شركة)

7 - محضر الاستلام

8 - آخر إيصال سداد رسوم التنمية (النظافة والإشغالات).

وعلى مستوى خطوات سداد الفواتير إلكترونيا كالتالي:

- تحميل تطبيق (125-HCWW) متاح مجانًا على الهاتف المحمول.

- إنشاء حساب بالبيانات المطلوبة.

- اختيار الشركة التابع لها وإدخال رقم السداد الإلكتروني والمسجل على فاتورة المياه الخاصة به.

- ظهور قيمة الفاتورة ويتاح له سدادها باستخدام بطاقات الائتمان المختلفة.

- التطبيق يتيح للمواطن سداد الفواتير لعدد ١٠ شركات تابعة للشركة القابضة كمرحلة أولى، وهي محافظات (القاهرة، الجيزة، المنوفية، البحيرة، كفرالشيخ، سوهاج، الإسكندرية، البحر الأحمر، مطروح، سيناء).

كما أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إصدار أول رخصة بناء إلكترونية بالكامل من جهاز مدينة القاهرة الجديدة، ضمن الخطوات التنفيذية التي اتخذتها الوزارة نحو استكمال التحول الرقمي بمختلف القطاعات تماشيًا مع رؤية الدولة.

وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن ذلك يأتي في إطار تكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي أنجزتها الدولة على مدار السنوات الماضية، ولا سيما في مجال الاتصالات.

ونوه المهندس شريف الشربيني، عن أنه وجه مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزة المدن، بالتيسير على المواطنين والمستثمرين في تقديم الخدمات بالمدن الجديدة، وتطوير الأداء في مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أن منظومة استقبال طلبات تراخيص المباني إلكترونيًا تأتي ضمن الجهود المبذولة من وزارة الإسكان لتنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.

وفي هذا الإطار قام المهندس خالد سرور، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية والإنشاءات، والمهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، والمهندسة إيمان نبيل رئيس الادارة المركزية للتنمية ومسؤولو جهاز المدينة بجولة تفقدية داخل مقر جهاز المدينة، لمتابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين وادارات التراخيص والعقارية بالجهاز.

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