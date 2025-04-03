كيف تتقدم بطلب تجديد ترخيص بناء؟

اتجهت وزارة الإسكان متمثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية للتحول الرقمي بمختلف القطاعات تماشيًا مع رؤية الدولة، وإتاحة المزيد من الخدمات الإلكترونية عبر بوابة الخدمات الإلكترونية لمواطني المدن الجديدة، لتلبية احتياجاتهم وتنفيذ العديد من الخدمات إلكترونيا.



ونستعرض خطوات التقديم على طلب تجديد ترخيص بناء:

- إنشاء حساب على البوابة الإلكترونية للخدمات

- تقديم طلب عبر الحساب من هنا.

المستندات المطلوبة:

1 - صورة البطاقة الضريبية

2 - آخر إيصال سداد فاتورة مياه

3 - غلاف السجل الهندسي للمهندس المصمم

4 - آخر إيصال سداد رسوم التنمية (النظافة والإشغالات)

5 - آخر إيصال سداد من البنك

6 - تحقيق الشخصية سارية (فى حالة فرد) أو الشكل القانونى (فى حالة شركة)

7 - رخصة البناء

8 - محضر الاستلام

تجهز هيئة التعاونيات البناء والإسكان لطرح مراحل جديدة لمشروعاتها بالمدن الجديدة والمحافظات، والتى تضم مشروعات أبرزها لؤلؤة أكتوبر ولؤلؤة القاهرة الجديدة بالإضافة للوحدات التجارية والإدارية والخدمية بمشروعاتها.

وكشف اللواء مهندس وليد الباروي رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أن هيئة التعاونيات تشرف وتراقب الجمعيات التعاونية للحفاظ على حقوق أعضائها، الهيئة تشرف على أعمال 3500 جمعية تعاونية فى مصر.

وأشار إلى الفارق بين الإسكان التعاوني والإسكان الاجتماعي، لافتا إلى أن الإسكان التعاوني يعتمد على مشاركة المجتمع المدني والإسكان الاجتماعي يعتمد بشكل كبير على دعم الدولة للمواطنين محدودي الدخل.

واكد على الانتهاء من تنفيذ 240 وحدة سكنية في مشروع لؤلؤة بدر 89 فدانًا بمدينة بدر، بجانب الانتهاء من تنفيذ 194 وحدة في مشروع لؤلؤة أكتوبر بمدينة 6 أكتوبر، وتم توصيل مرافق الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء والغاز، وجارٍ التنسيق لإطلاق التيار الكهربائي في مشروعات لؤلؤة القاهرة الجديدة، ولؤلؤة العاشر من رمضان، ولؤلؤه المنيا، كما تم توصيل مياه الشرب والصرف الصحي، وإطلاق التيار الكهربائي في الموزع لمشروعي لؤلؤة أكتوبر ولؤلؤة أسيوط.

وكشف عن التعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للحصول على عدد من قطع الأراضي لإعادة طرحها للجمعيات التعاونية السكانية.



كما أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية بدء العمل في تنفيذ مشروع "ديارنا" ضمن مشروعات الإسكان المتوسط والذى يضم عدد ٥٠ ألف وحدة سكنية يتم تنفيذها على مستوى مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لتوفير سكن ملائم وتحقيق جودة حياة أفضل للمواطنين.

وأكد المهندس محمد عبد الله يوسف، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أن مشروع ديارنا يضم المشروع 119 عمارة بارتفاع أرضي + 5 أدوار + بنتهاوس، بإجمالي 3,094 وحدة سكنية يتم تنفيذها بمدينة حدائق أكتوبر، ويتم تنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الجودة والتخطيط العمراني. ويتميز المشروع بواجهات عصرية وتشطيبات متميزة، حيث يتم تسليم جميع الوحدات متكاملة التشطيب ومتصلة بالمرافق، بالإضافة إلى تنسيق الموقع العام والخدمات الأساسية لضمان بيئة سكنية متكاملة.

ويأتي تنفيذ المشروع في أسرع مدة ممكنة، بهدف تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية وتوفير احتياجات المواطنين وفق رؤية الدولة في التوسع العمراني وتطوير المشروعات السكنية المتكاملة.

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