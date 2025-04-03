خطوات تقديم طلب لـ تعلية "دور إضافي" بـ منزلك إلكترونيا

اتجهت وزارة الإسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية للتحول الرقمي بمختلف القطاعات تماشيًا مع رؤية الدولة وإتاحة المزيد من الخدمات الإلكترونية عبر بوابة الخدمات الإلكترونية لمواطني المدن الجديدة، لتلبية احتياجاتهم وتنفيذ العديد من الخدمات إلكترونيًّا.

ونستعرض خطوات تقديم طلب الموافقة على تعلية "دور إضافي":

- إنشاء حساب على البوابة الإلكترونية للخدمات.

- تقديم طلب عبر الحساب من هنا.

المستندات المطلوبة:



1 - صورة خطاب التخصيص.

2 - آخر إيصال سداد فاتورة مياه.

3 - صورة تحقيق الشخصية (أفرد) أو الشكل القانوني (شركة) أو توكيل رسمي بالإدارة (في حال التقديم بالمركز التكنولوجي).

4 - آخر إيصال سداد من البنك.

5 - صورة من رخصة المباني.

6 - آخر إيصال سداد رسوم التنمية.

بوابة الخدمات الالكترونية

وأكدت الوزارة أن إطلاق البوابة الإلكترونية الموحدة لخدمات المواطنين بالمدن الجديدة، يأتي في إطار توجه الدولة لتطوير الخدمات الحكومية، والتيسير على المواطنين من خلال تقديم الخدمات المختلفة بشكل إلكتروني، مما يوفر الوقت والجهد، ويمنع من التكدس والزحام، في المراكز التكنولوجية بالمدن الجديدة للحصول على الخدمات.

كما تجهز هيئة التعاونيات البناء والإسكان لطرح مراحل جديدة لمشروعاتها بالمدن الجديدة والمحافظات والتى تضم مشروعات أبرزها لؤلؤة أكتوبر ولؤلؤة القاهرة الجديدة بالاضافة للوحدات التجارية والادارية والخدمية بمشروعاتها.

وكشف اللواء مهندس وليد الباروي رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان أن هيئة التعاونيات تشرف وتراقب الجمعيات التعاونية للحفاظ على حقوق أعضائها، الهيئة تشرف على أعمال 3500 جمعية تعاونية فى مصر.

وأشار إلى الفارق بين الإسكان التعاوني والإسكان الاجتماعي، لافتًا إلى أن الإسكان التعاوني يعتمد على مشاركة المجتمع المدني والإسكان الاجتماعي يعتمد بشكل كبير على دعم الدولة للمواطنين محدودي الدخل.

وأكد الانتهاء من تنفيذ 240 وحدة سكنية في مشروع لؤلؤة بدر 89 فدانًا بمدينة بدر، بجانب الانتهاء من تنفيذ 194 وحدة في مشروع لؤلؤة أكتوبر بمدينة 6 أكتوبر، وتم توصيل مرافق الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء والغاز، وجارٍ التنسيق لإطلاق التيار الكهربائي في مشروعات لؤلؤة القاهرة الجديدة، ولؤلؤة العاشر من رمضان، ولؤلؤه المنيا، كما تم توصيل مياه الشرب والصرف الصحي، وإطلاق التيار الكهربائي في الموزع لمشروعي لؤلؤة أكتوبر ولؤلؤة أسيوط.

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