هل تتأثر صادرات الملابس المصرية إلى أمريكا بعد رسوم ترامب الجمركية؟، جمعية المصدرين توضح

أكد محمد قاسم، رئيس جمعية المصدرين المصريين إكسبولينك، ورئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة سابقا، أن صادرات مصر من الملابس إلى الولايات المتحدة، لن تتأثر سلبا بقرار الرئيس الأمريكى بفرض تعريفة جمركية شاملة بنسبة 10% على جميع الصادرات المصرية.

أوضح أن صادرات القطاع لن تتعرض لأي ضرر في التوريد الى السوق الامريكى، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية الشاملة.

وأضاف رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة سابقا في تصريحات خاصة لـ فيتو، أن صادرات مصر من الملابس إلى أمريكا لن تتأثر سلبيا نتيجة هذا القرار، مرجعا حديثه إلى أن صادرات الملابس إلى أمريكا تخضع لاتفاق خاص وهو اتفاق الكويز الذي يتم بموجبه وضع معاملة تفضيلية لصادرات الملابس المصرية.

وأوضح أن الرسوم المنافسة المفروضة على الدول الاخرى تعتبر أعلى من منتجاتنا، وبالتالى فإنه غير متوقع حدوث تأثير سلبى على الصادرات المصرية، مشيرا إلى اننا ننتظر اذا ما كان هناك توضيحا بشأن صادرات الملابس الجاهزة خلال الفترة المقبلة.

فرض ترامب رسوما بنسبة 10% على ورادات مصر

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن حزمة التعريفات الجمركية، والرسوم الجمركية الجديدة على الواردات الأجنبية إلى بلاده، مؤكدا أنه يقوم بذلك لجعل بلاده في المقدمة وشعبه في وضع أفضل بخفض الدين وتعزيز الخزانة الأمريكية، وإنعاش الشركات.

وقال الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: سوف نفرض رسوما جمركية تصل إلى 2.8% على العديد من السلع بينما تفرض الدول الأخرى رسوما بـ200 إلى 400%، إذ أن العجز التجاري بلغ 1.2 تريليون دولار العام الماضي في عهد بايدن وهذا غير مسبوق، ولم يعد بإمكان الولايات المتحدة الاستمرار في سياسة الاستسلام الاقتصادي الأحادي الجانب.

وأعلن دونالد ترامب، سياسة تعريفة جمركية جديدة شاملة، بفرض تعريفة جمركية شاملة بنسبة 10% على جميع الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة، مع فرض معدلات أعلى على بعض الدول التي تُعتبر ذات ممارسات تجارية غير عادلة.

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