إيلون ماسك في أزمة، خسر ربع ثروته وانسحاب حكومي بعد سلسلة إخفاقات

يعيش أغنى رجل في العالم إيلون ماسك أسوأ أيامه المهنية بعد سلسلة من الإخفاقات المتتالية التي كلفته أكثر من ربع ثروته وأضرت بسمعته كرجل أعمال ورجل دولة، وذلك في منعطف دراماتيكي.

خسائر إيلون ماسك بسبب ترامب

فقد الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، الذي يشغل أيضا منصبا في إدارة ترامب، ما يقارب 100 مليار دولار من ثروته خلال الربع الأول من العام الجاري فقط، جاءت هذه الخسائر الفادحة نتيجة سلسلة من الأحداث المتسارعة التي بدأت برهان سياسي خاسر وانتهت بانسحاب شبه مؤكد من المشهد الحكومي، بحسب شبكة CNN عربية.

إيلون ماسك وترامب، فيتو

أسوأ إعلان في مبيعات تسلا

الأزمة بدأت عندما خسر ماسك رهانا بقيمة 20 مليون دولار على مرشح المحكمة العليا في ويسكونسن، تلا ذلك مباشرة إعلان تسلا عن أسوأ انخفاض في مبيعاتها بنسبة 13%، بينما حقق منافسوها الرئيسيون نموا بنسبة 60% خلال نفس الفترة.

المصادر القريبة من البيت الأبيض كشفت عن قرب إنهاء ماسك لمهامه الحكومية مع نهاية الربيع، وهو ما نفاه البيت الأبيض ووصفه ماسك نفسه بأنه أخبار كاذبة، ولكن الأسواق تفاعلت إيجابا مع هذا الخبر، حيث ارتفعت أسهم تسلا بنسبة 6% في إشارة واضحة إلى أن المستثمرين يرحبون بعودة ماسك الكاملة لإدارة شركته.

الخبير الاقتصادي جون سميث علق قائلا: "يبدو أن مغامرات ماسك السياسية كلفته أكثر مما توقع. المستثمرون يريدونه مركزا على إنقاذ تسلا من أزمتها، لا منشغلًا بالسياسة".

إيلون ماسك وترامب، فيتو

التحول الديموجرافي لعملاء تسلا

لكن الأزمة الأعمق تكمن في التحول الديموجرافي لعملاء تسلا، فتحالف ماسك الواضح مع اليمين الأمريكي أبعده عن قاعدة عملائه التقليدية من الليبراليين المهتمين بالبيئة، دون أن ينجح في جذب الجمهوريين الذين ظلوا متشككين في السيارات الكهربائية.

المحاولات اليائسة لوقف النزيف، بما في ذلك عرض مبيعات غير مسبوق في البيت الأبيض وحملة دعائية غريبة من وزير التجارة، لم تزد الأمور إلا سوءا، حتى التهديدات القانونية ضد منتقدي تيسلا بوصفهم إرهابيين لم تنجح في تحسين الصورة.

الخاتمة جاءت من ناخبي ويسكونسن الذين رفضوا محاولة ماسك شراء التأثير السياسي، حيث ألغت المحكمة محاولته توزيع أموال على الناخبين، هذه الحادثة تذكر الجميع بأن المال رغم كل قوته له حدود.

رغم كل هذه الصعوبات، يظل ماسك أغنى رجل في العالم بثروة تقدر بـ 323 مليار دولار، متفوقا بفارق كبير على جيف بيزوس صاحب المركز الثاني.

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