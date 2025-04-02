الأربعاء 02 أبريل 2025
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اقتصاد

ارتفاع أسعار النفط وسط ترقب لإجراءات ترامب الجمركية

أسعار النفط اليوم
أسعار النفط اليوم

سجلت أسعار النفط ارتفاعًا تدريجيًا مع استعداد المتداولين لإعلانات الرسوم الجمركية الأمريكية الوشيكة، وصعود أسواق الأسهم.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط إلى ما يقارب 72 دولارًا للبرميل، بينما تداول خام برنت القياسي العالمي بالقرب من 75 دولارًا. 

يشار إلى أنه من المقرر إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الرسوم الجمركية في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، ومن المقرر أن تدخل هذه الرسوم الشاملة حيز التنفيذ فورًا.

قال آرن لومان راسموسن، كبير المحللين في شركة "إيه/إس جلوبال ريسك مانجمنت" (A/S Global Risk Management): "نتوقع حالة من الترقب والانتظار في سوق النفط اليوم حتى تتضح الرؤية بشأن خطط ترمب الجمركية".

وأضاف بحسب «بلومبرج»: "مع ذلك، هناك خطر من انخفاض أسعار النفط اليوم، مدفوعة بمخاوف من أن الرسوم الجمركية ستعيق النمو بشكل كبير".

ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 6.17 مليون برميل

فيما أظهرت بيانات حكومية صدرت اليوم الأربعاء ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 6.17 مليون برميل الأسبوع الماضي، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ يوليو. 

وارتفعت مستويات المخزونات في كوشينغ بولاية أوكلاهوما -نقطة تسليم العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط- بنحو 2.37 مليون برميل، وهي أكبر زيادة منذ يناير 2023، في حين انخفضت مخزونات البنزين.

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