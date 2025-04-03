أخبار مصر أبرزها، تعميم نظام "البوكليت" في امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية، قرار جمهوري بحركة تعيينات قضائية واسعة، الأرصاد تحذر من طقس الأحد المقبل

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

الداعية محمد أبو بكر إمامًا لمسجد الفتح في رمسيس

أصدر الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف قرارا بنقل الشيخ محمد أبو بكر من إمامة مسجد صلاح الدين في المنيل إلى مسجد الفتح في رمسيس.

المواعيد ورابط التسجيل، تفاصيل الحصص المجانية لطلاب المعاهد الأزهرية

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن جدول الحصص المجانية ضمن مبادرة "معًا نتعلم"، التي تهدف إلى دعم الطلاب وتيسير الفهم في مختلف المواد الدراسية.

التنمية المحلية: رصد 517 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية خلال إجازة العيد

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريرًا اليوم الخميس، من الدكتور سعيد حلمى رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة حول جهود المحافظات في التصدي للتعديات على الأراضى الزراعية بالبناء خلال فترة عيد الفطر.

خطوات التقديم لوظائف الهيئة العامة للطرق والكباري

بدأ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، في تلقي طلبات الراغبين للتقديم لوظائف الهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل.

قرار جمهوري بحركة تعيينات قضائية واسعة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرار رقم 149 لسنة 2025 بحركة قضائية كبيرة شملت تعيين رؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئة (أ) ورؤساء النيابة العامة والنيابة العامة لدى محكمة النقض من الفئة (أ)، ورؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئة (ب) ورؤساء للنيابة العامة والنيابة العامة لدى محكمة النقض من الفئة(ب).

التضامن توضح حقيقة الفيديو المتداول لعدد من أبناء خريجي دور الرعاية ببورسعيد

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي تفاصيل الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يتضمن استغاثة عدد من أبناء خريجي دور الرعاية بمحافظة بورسعيد، موضحة أن الأبناء المذكورين بالفيديو يبلغ عددهم 9 أبناء من خريجي دور الرعاية ويبلغون من العمر ما بين 23 عاما و24 عاما.

عودة رياح الخماسين، الأرصاد تحذر من طقس الأحد المقبل

حذرت هيئة الارصاد الجوية من نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، الأحد المقبل

لأول مرة، تعميم نظام "البوكليت" في امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية

عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا اليوم، مع مديري ووكلاء المديريات التعليمية بمختلف المحافظات؛ وذلك لمتابعة انضباط سير العملية التعليمية على مستوى الجمهورية واستعراض الإجراءات التنفيذية والاستعدادات المتعلقة بامتحانات نهاية العام الدراسى الحالى 2024/2025 لمراحل النقل والشهادة الإعدادية.

وزير العمل يوجه بتوفير فرصة عمل للعامل ضحية حادث "سيرك طنطا"

أكد مدير مديرية عمل الغربية أحمد القللي، اليوم الخميس،عن توفير فرصة عمل في شركة أدوية، للعامل محمد إبراهيم عبد الفتاح، مساعد مدربة السيرك، الذي تعرض لهجوم نمر مفترس أثناء العرض بمدينة طنطا، ما أدى إلى بتر ذراعه..

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.