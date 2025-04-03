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محافظات

حالة الطقس غدا الجمعة 4-4-2025 في محافظة الفيوم

البحيرة المسحورة
البحيرة المسحورة في الفيوم، فيتو

 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس على محافظة الفيوم غدا الجمعة، حيث يسود المحافظة طقس حار نهارا، مائل للبرودة  ليلا، ومن المتوقع أن تسجل اليوم درجات الحرارة 28 درجة نهارا، 12 درجة ليلا.

 

نصائح مهمة تحمى طفلك من تقلبات الطقس 

 تتسبب تقلبات الطقس خلال هذه الفترة، بإصابة الأطفال وحديثي الولادة بالعديد من الأمراض، ويطلق أطباء الأطفال  بعض النصائح التى تحمى الأطفال من تقلبات الطقس وأدوار البرد المتكررة، منها:  

1-عدم إلباس الطفل ملابس ثقيلة أو ملابس خفيفة هذه الفترة.

2-المواظبة على إعطاء الطفل ملعقة أو إثنان عسل نحل مع عصير الليمون.

3-تقديم الماء والسوائل للطفل باستمرار.

4-تقديم الفاكهة المتنوعة للصغار خاصة الغنية بفيتامين سي، مثل البرتقال والرمان والجوافة والبلح.

5-إعطاء الطفل الجرعة الوقائية من فيتامين د يوميا والجرعة الوقائية من فيتامين أ كل 6 أشهر.

6-إعطاء تطعيم الإنفلونزا الموسمية للصغار بدءا من اهتمامهم 6 أشهر.

7-تطعيم الإنفلونزا الموسمية لكل الأطفال ليس له علاقة بحساسية أكل أو شرب أو بيض.

8-الاهتمام بعلاج الحساسية عند الأطفال.

9-لا يجوز إعطاء المضاد الحيوي للطفل بدون استشارة طبية خاصة في أدوار البرد الفيروسية.

10-ممنوع موسوعات الشعب وبخاخات الكورتيزون فى علاج أدوار البرد بدون تشخيص الطفل أنه مصاب بحساسية الأنف أو الصدر.

11-ممنوع مدرسة أو تمارين والأطفال مصابين بالعدوى وعندهم سخونية وكحة.

حالة الطقس اليوم الخميس، ارتفاع بدرجات الحرارة ورياح على هذه المناطق

حالة الطقس غدًا الخميس 3-4-2025 بوادي النطرون

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عموم الجمهورية

ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة غدا في القاهرة الكبرى والوجه البحري ، 26 درجة مئوية

والسواحل الشمالية  21 درجة مئوية

شمال الصعيد  29 درجة مئوية

جنوب الصعيد  33 درجة مئوية.

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