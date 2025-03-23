تفاصيل جديدة في مسابقة تعيين 40 ألف معلم بالمعاهد الأزهرية.. فتح باب التقديم للمرحلة الأولى بعد عيد الفطر.. مفاجأة سارة بشأن شرط سن المتقدمين.. ووكيل المشيخة يكشف المستجدات

مع اقتراب موعد عيد الفطر المبارك يكثر الحديث حول موعد بدء التقديم في مسابقة المعاهد الأزهرية لتعيين 40 ألف معلم جديد، وذلك بعد إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن طرح مسابقة جديدة لسد العجز في المعاهد الأزهرية.

من جانبه كشف الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية عن آخر مستجدات مسابقة تعيين 40 ألف معلم في المعاهد الأزهرية خلال الفترة القادمة وذلك بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على طلب الأزهر الشريف بتعيين عدد من المعلمين لسد العجز في بعض التخصصات.

موعد مسابقة تعيين المعلمين في المعاهد الأزهرية

وذكر الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية في تصريحات له قائلا: فيما يخص مسابقة تعيين المعلمين في المعاهد الأزهرية فهذا الأمر أصبح الآن من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وبمشيئة الله في انتظار مسابقة اختيار عدد « عشرة» آلاف معلم في مختلف المواد الدراسية الشرعية والعربية والعلمية والثقافية من خريجي الأزهر وغيرهم بعد عيد الفطر المبارك.

وأشار إلى أنه تم رفع سن إلى 40 عاما وفتح باب التقديم لمن تقديرهم مقبول وإتاحة الفرصة للجميع، لافتا إلي أنه لن يكون الاختيار بالسن أو التقدير ولكن الاختيار سوف يكون بمن يجتاز الاختبارات المقررة التي سيتم عقدها للمتقدمين بواسطة « التنظيم والإدارة » وقد انتهينا من صياغة اسئلة هذه الاختبارات وستكون المسابقة علي مرحلتين المرحلة الأولي عقب عيد الفطر المبارك باختيار عشرة آلاف معلم في شهر يوليو المرحلة الثانية باختيار عشرة آلاف معلم آخرين.

وحول سؤال هل يحق للمقبولين للعمل بالحصة وغير المقبولين التقديم للمسابقة ؟ اوضح الشيخ ايمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية قائلا: المسابقة للجميع ويحق للمقبولين للعمل بالحصة التقديم فيها وكذلك غير المقبولين ويمكن أيضا لغير خريجي الأزهر الشريف التقديم في المسابقة في المواد الثقافية والعلمية وكما قلت من قبل أن الفيصل في هذه المسابقة ليس السن أو التقدير وانما هو اجتياز اختبار التقدم والتقديم سيكون بمعرفة التنظيم والإدارة.

وكيل الأزهر يكشف تفاصيل مسابقة تعيين معلمين جدد

من جانبه أكد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف أن المشيخة تعمل بشكل متواصل ومكثف على ملف تعيين معلمين جدد فى المعاهد الأزهرية، فهذا الملف يحظى بأولوية كبيرة ضمن خطط تطوير العملية التعليمية الأزهرية، وهناك تنسيق متواصل مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لضمان استكمال الإجراءات اللازمة وفقًا للضوابط والمعايير المحددة،

وأشار إلى أن هناك تطورات إيجابية فى هذا الملف، خاصة بعد موافقة السيد رئيس الجمهورية على تعيين 40 ألف معلم بالمعاهد الأزهرية فى مختلف التخصصات العلمية على عدة سنوات مالية، بناءً على الدراسة التى أعدها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالتعاون مع قطاع المعاهد الأزهرية لسد العجز الحالى فى معلمى المعاهد فى مختلف التخصصات العلمية،

وأضاف وكيل الأزهر في حوار خاص لـ “فيتو" أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بصدد الإعلان عن مسابقة لشغل (10000) وظيفة معلم أزهرى فى بعض التخصصات كإعلان أول، يتبعه إعلانات أخرى فى السنوات المالية القادمة، وسيتم الإعلان عنها من خلال موقع بوابة الوظائف الحكومية فى أقرب وقت بإذن الله تعالى. والإعلان عن أى تفاصيل جديدة سيتم فى الوقت المناسب وبالشكل الذى يضمن تحقيق المصلحة العامة واستقرار العملية التعليمية.

وكيل الأزهر يكشف مستجدات تطوير التعليم الأزهري

وأوضح وكيل الأزهر أن قطاع المعاهد الأزهرية اتخذ العديد من الخطوات الفاعلة التى من شأنها الارتقاء بالعملية التعليمية فى المراحل قبل الجامعية والجامعية، شمل ذلك إنتاج وتصميم الحقائب التدريبية فى مختلف التخصصات، ووضع برامج تدريبية تلبى الاحتياجات الفعلية للعاملين فى جميع المناطق الأزهرية، إلى جانب التوسع فى افتتاح المعاهد العادية والنموذجية (عربي – لغات)، فضلًا عن إنشاء المزيد من الكليات الأزهرية على مستوى الجمهورية، وفى إطار تحقيق التطور التكنولوجى وتنفيذ خطة التحول الرقمي، استمر التعاون بين قطاع المعاهد الأزهرية وجامعة الأزهر لتعزيز استخدام التكنولوجيا فى العملية التعليمية، من خلال رقمنة المناهج الدراسية، وإطلاق المنصات التعليمية التفاعلية، وتطوير البنية التحتية الرقمية للمعاهد، بما يواكب أحدث المعايير العالمية، ويؤهل الطلاب لمتطلبات العصر الحديث.

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